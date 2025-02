ERC amenaza a Sánchez con no apoyar más prórrogas del estado de alarma Fin del mando único y reactivar la mesa de diálogo: las condiciones de Esquerra para no bloquear las próximas votaciones

Cristian Reino Barcelona Lunes, 11 de mayo 2020, 14:27 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

Esquerra Republicana presiona a Pedro Sánchez. La formación republicana ha endurecido esta mañana sus condiciones para una eventual vuelta a la abstención de la prórroga del estado de alarma. ERC ha fijado dos puntos prioritarios. Poner fin al mando único y reactivar la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán. «Es necesario retomar el calendario de la mesa», ha asegurado la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. «Como mínimo, debe acabar el mando único, concretarse las medidas sociales y el apoyo a los ayuntamientos», ha señalado. La mesa de diálogo, según los republicanos es un compromiso de la investidura y no debe entenderse como una concesión en estos momentos. «Es un recordatorio, cumplir lo pactado», según ha avisado Vilalta

Gabriel Rufián expresó en el Congreso que la fecha para volver a convocar la mesa podría ser el mes de junio. Vilalta ha evitado fijar una fecha. «Lo antes posible, teniendo en cuenta que estamos avanzando en las fases de la desescalada», ha apuntado. «Se ha de descongelar ya», ha afirmado. «El conflicto sigue más vigente que nunca», ha dicho. ERC tiene previsto retomar en los próximos días los contactos con los socialistas de cara a la próxima votación de la prórroga del estado de alarma. De entrada, Esquerra se mantiene en el 'no' de la última votación y amenaza con bloquear las votaciones sucesivas. «Si no cambian las cosas, no facilitaremos ninguna prórroga más», ha advertido Vilalta. «Así no podemos seguir, señor Sánchez», ha asegurado. «Nos toman por imbéciles», ha cargado.

Los republicanos han lanzado un aviso al presidente del Gobierno y otro a JxCat. ERC ha instado a los postconvergentes a sentarse a hablar para pactar el calendario electoral. JxCat se hace el sueco, no tiene prisa y empieza a poner nerviosos a los republicanos, que apuntan que la política catalana no puede marcarla el Tribunal Supremo. «Es urgente hablar», porque tenemos la «amenaza del Supremo», según ERC, ya que antes del mes de julio el Alto Tribunal podría inhabilitar a Quim Torra.

Esquerra ha apoyado además la petición que han hecho Ciudadanos y el PSC para que Artur Mas comparezca en el Parlament después de que la semana pasada el Tribunal Supremo condenara a Convergència por el pago de comisiones irregulares en el caso Palau. El famoso 3% denunciado por Pasqual Maragall que siempre ha estado sobrevolando la política catalana y que el Supremo ha dado por probado.

JxCat y ERC llevan mirándose de reojo desde hace tiempo. Rufián abrió fuego la semana pasada en el Congreso. «Decir que España nos roba es como decir que el Palau de la Música o el 3% nos roba. No. Nos robaban quienes lo gestionaban, que por cierto eran siempre los mismos», afirmó.