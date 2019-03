Ana Pastor: «Me he ido haciendo feminista con los años» Ana Pastor, con Teresa Mallada, en el Niemeyer. / MARIETA. La presidenta del Congreso destaca en Avilés el apoyo del PP a las mujeres PALOMA LAMADRID Gijón Jueves, 28 marzo 2019, 20:09

Ana Pastor ha destacado esta tarde, en el Centro Niemeyer de Avilés, que el PP «siempre ha estado comprometido con la igualdad y la libertad». Lo ha hecho en el encuentro 'Mujeres ante los desafíos de un nuevo tiempo«, organizo por el partido, y en el que se han dado cita, además, las candidatas a la Alcaldía de Avilés, el Principado y el Congreso: Esther Llamazares, Teresa Mallada y Paloma Gázquez. Durante su intervención, Pastor ha rechazado que algunos partidos y colectivos «solo hablen de feminismo el 8 de marzo porque está de moda y se callan el resto del año». En este sentido, ha recalcado la importancia de acabar con el machismo, una tarea de toda la sociedad. «Me he ido haciendo feminista con los años», a medida que la sociedad avanzaba, mientras que algunas cuestiones quedaban estancadas.

La presidenta del Congreso ha hecho hincapié en que «lo más importante es tener formación y educación para luego tener independencia». Por ello, ha desgranado las medidas aplicadas por el PP en sus etapas en el Gobierno central para favorecer el crecimiento económico y la discriminación de la mujer en el ámbito laboral. Y ha detallado las propuestas de los populares de cara a las elecciones del 28 de abril en este terreno, como la gratuidad del ciclo de cero a tres años, la ampliación del permiso de paternidad y la eliminación de trabas burocráticas para que una empresa puede constituirse en cinco días.

Por su parte, Mallada ha relatado su experiencia como la única presidenta de Hunosa (y la persona más joven en ocupar este cargo, con 39 años). Ha recordado que tuvo más repercusión el hecho de que fuera mujer a que fuera la más joven, algo que consideró «una injusticia». «En el momento en que Mercedes Fernández me propuso ser presidenta de Hunosa no fue por ser mujer, sino por ser la mejor candidata», ha señalado, al tiempo que ha añadido sonriendo que «tendría que contestar ella». La presidenta del PP asturiano no participaba en el coloquio formado por Mallada, Llamazares y otras dos mujeres empresarias, pero sí asistió al acto. Mallada también ha rememorado una anécdota desagradable durante sus años como presidenta de la hullera pública. Cuando un trabajador la insultó y decidió imponerle la sanción más dura de la historia de Hunosa, tres meses sin empleo y sueldo, para cortar de raíz las faltas de respeto.

Llamazares también ha echado mano de su trayectoria vital para exponer los problemas y las ventajas de las mujeres. Ha relatado orgullosa como su abuela abandonó a su marido, que la maltrataba, con cuatro hijos a su cargo. «Yo viví en mi familia el valor de la mujer. Si ella pudo hacerlo, ¿por qué yo no?», ha apuntado.

