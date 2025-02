El CIS dibuja el mejor de los escenarios para Sánchez después del 10-N El PSOE podría llegar hasta los 150 escaños y elegir a Unidas Podemos o Ciudadanos como socios | El PP y Vox suben menos de lo que apuntan otros sondeos, Unidas Podemos se mantiene, Ciudadanos no sufre un descalabro y Más País es irrelevante

Ramón Gorriarán Madrid Martes, 29 de octubre 2019, 11:41 | Actualizado 20:06h. Comenta Compartir

El estudio preelectoral del CIS es distinto a todos los publicados hasta ahora. Atribuye al PSOE entre 133 y 150 diputados, muy por encima de otros sondeos; el PP se quedaría entre 74 y 81, algo por debajo de otras encuestas; Unidas Podemos oscilaría entre 37 y 45, un poco superior a la media; Ciudadanos caería a 27 y 35, un retroceso inferior al que vaticinan; Vox sumaría de 14 a 21, también menos que en los demás estudios; y Más País sería irrelevante con dos o cuatro escaños. Con estos datos, Pedro Sánchez tendría el mejor de los escenarios porque podría elegir socio para la investidura. Le basta con el apoyo de Unidas Podemos y hasta con el de Ciudadanos, por no hablar de la gran coalición con el PP.

Con razón esperaban tranquilos y optimistas los socialistas la encuesta del CIS publicada este martes a tres días del inicio de la campaña. El estudio dibuja un panorama envidiable para Sánchez porque el bloque de la izquierda barre al de la derecha, la gran coalición con el PP, si se tercia, tendría un control absoluto del Congreso, pero es que un pacto del PSOE, Unidas Podemos y Más País también alcanzaría la mayoría absoluta, e incluso con Ciudadanos en la horquilla más alta de los resultados también la obtendría. Según el CIS, la victoria socialista el 10 de noviembre sería mucho más contundente que la del 28 de abril, lo que le decían a Sánchez sus consejeros para abonar la conveniencia de la repetición electoral, y lo contrario de lo que apuntan hoy el resto de estudios demoscópicos.

El PP y Vox suben menos que en otros sondeos, Podemos se mantiene, y Cs sortea el descalabro

El sondeo es una excepción entre los publicados. El PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos mejoran sus estimaciones de voto, mientras que PP y Vox retroceden. La encuesta tiene a favor de su credibilidad que la que hizo el CIS para el 28 de abril fue la certera en los resultados. Un elemento que también avala su rigor es el tamaño de la muestra, 17.650 entrevistas en 1.091 municipios de las 50 provincias. Nadie ha hecho un estudio tan ambicioso. Pero tiene en contra que sus datos nada o casi nada tienen que ver con los conocidos hasta la fecha. Discrepancia que se puede explicar en parte por las fechas del trabajo de campo.

El CIS hizo las entrevistas entre el 21 de septiembre al 13 de octubre, antes de la sentencia del Supremo, de los disturbios en Barcelona y de la exhumación de Franco. El impacto de estos hechos en el electorado es una incógnita. Los socialistas apuntan a que será favorable para ellos, los sondeos privados dicen lo contrario.

De hacerse realidad la prospección del CIS, Sánchez podría plantearse superar la investidura, y quizá gobernar, con el respaldo de Unidas Podemos y Más País, aunque el partido de Iñigo Errejón sería prescindible. La suma de los tres se situaría en una horquilla de 172 y 199 diputados (la mayoría absoluta es 176). Una alianza de PSOE y Ciudadanos llegaría a los 160 y 185 escaños. La gran coalición con los populares alcanzaría los 207 y 231.

El entendimiento de PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma, en cambio, estaría lejos de la mayoría absoluta al quedarse entre 115 y 139. Y es que la diferencia entre los bloques, que el 28 de abril quedaron casi empatados con el 43% de los votos, esta vez es enorme, casi un 50% de las papeletas para la izquierda y el 37% para la derecha.

El triunfo socialista se sustentaría en la fidelidad de su electorado, el 60,5% no cambiaría de papeleta, y por trasvases de casi todos los partidos (de Unidas Podemos, 5,5%, de Ciudadanos, 4,4%, de En Comú Podem 3%, hasta del PP, 1%). El PP crece también por la disciplina de sus votantes, el 60,9%, y por la absorción de votos liberales, el 7%, y de Vox, 9,3%. Los morados retroceden por la fuga de votos al PSOE y porque el 18% de sus seguidores no sabe si volver a votar como el 28 de abril. Pero para votante dubitativo el de Ciudadanos, una tercera parte no sabe qué papeleta escoger, otro tercio se va a otras opciones, y solo el tercio restante confiará de nuevo en Albert Rivera. Vox tiene fugas al PP, pero cuenta con el electorado más fiel, el 64,6% repetirá.

El bloque de la izquierda aventajaría al de la derecha en 13 puntos, cuando el 28-A empataron

Es llamativa la bolsa de indecisos y abstencionistas aunque hay que tener en cuenta que cuando se hizo el estudio faltaba un mes para las elecciones, y es previsible que ahora haya menguado. El 20,3% de los consultados dijo no saber a qué partido iba a apoyar, mientras que el 11,8% se declaró abstencionista. En total, un 32,1%, uno de cada tres, que serán los destinatarios directos de los mensajes de la semana de campaña electoral, el periodo en que se decanta un alto porcentaje del voto.

Una de batallas más decisivas en estas elecciones se va a dirimir en Cataluña, y allí Esquerra ser perfila como ganadora. Obtendría, según el CIS, entre 16 y 18 escaños. Los socialistas volverían a ser la segunda fuerza con entre 13 y 14 diputados. Lejos quedan En Comú Podemos con ocho o nueve representantes, JxCat, cuatro o seis, Ciudadanos, con dos, la CUP con uno o dos, y el PP, con uno, el de Cayetana Álvarez de Toledo. Un empate entre independentistas y constitucionales a 21-26.