Ayuso avisa de que cualquier mala práctica en el hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»

Isabel Díaz Ayuso dio este viernes carpetazo a la crisis desatada por la publicación de los audios en el que el CEO del grupo sanitario ... Ribera, compañía encargada de la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz, instaba a rechazar pacientes y alargar las listas de espera para reducir gastos y ampliar los beneficios. «Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia», afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pidió la «máxima confianza» para los profesionales sanitarios que trabajan en el citado centro. «Ni ellos ni ningún paciente -advirtió- serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses».

El discurso de Ayuso se produjo poco después de que el Gobierno regional emitiera un comunicado donde detallaba que la asistencia en el hospital Torrejón de Ardoz funciona sin incumplimientos en el concierto. Según apunta la Consejería de Sanidad, las listas de espera son menores que en otros hospitales, con una demora media de 32 días, frente a los 60 de otros centros de la misma categoría. En el caso de las intervenciones quirúrgicas el retraso es de 48 días, frente a los 42 del resto, y en pruebas diagnósticas, es de tres días, frente a los 57 de media de todos los hospitales.

Ayuso defendió además que la sanidad pública en su comunidad es «una de las mejores del mundo en una de las regiones con mayor esperanza de vida gracias a sus profesionales». Y también, al sistema bajo la batuta de la administración pública para que «nadie se quede sin atender a las puertas de un hospital y todos seamos atendidos en igualdad de condiciones sin la Visa por delante».