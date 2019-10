Adrián Barbón lamenta que la «extrema derecha» impida el uso de la llingua Ignacio Blanco, Pedro Leal, Gloria García y José María Felgueres, durante la comisión. / JUAN LLACA La Academia de la Llingua e Iniciativa pol Asturianu reclaman la modificación del reglamento de la Junta JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:14

La negativa a que la consejera de Cultura, Turismo y Política Llingüística, Berta Piñán, pudiera hacer su comparecencia en la Junta del Principado en asturiano provocó reacciones en diferentes ámbitos, la primera la del presidente del Principado, Adrián Barbón. Poco después de que se produjera el hecho, el jefe del Ejecutivo asturiano mostró su apoyo a la consejera, «a la que la extrema derecha ha impedido hablar en asturiano» en una comparecencia en la que el Gobierno anunció que presentará su propuesta de oficialidad el próximo verano.

La declaración de Barbón, realizada a través de una red social, acumuló decenas de mensajes de contestación. Seis horas después de su primer manifestación, el presidente se reafirmó en su mensaje, calificando esta vez a los partidos que protestaron provocando el impedimento de que Berta Piñán pudiera hablar en asturiano, PP y Vox, de «bloque de la involución». En un tercer mensaje, Barbón incluyó en ese grupo a Ciudadanos, que «apoyó el veto».

La portavoz de la formación naranja, Laura Pérez Macho, señaló al término de la sesión que lo vivido ayer en la Junta fue «puro teatro. El PSOE de Barbón, con Berta Piñán de estrella invitada, se dedica a montar una escena sobre un problema inexistente para hacer propaganda electoral permanente».

La Academia de la Llingua también salió al paso de la polémica. Desde la institución criticaron la «interpretación forzada» del reglamento de la Cámara y sostienen que en ocasiones anteriores se usó el asturiano en comparecencias de características muy similares «y en el mismo lugar».

Los responsables de la institución calificaron de «lamentable y hasta escandaloso» que se impida que una representante del Gobierno de Asturias «haga uso de su libertad lingüística» en una comparecencia parlamentaria. El argumento esgrimido para plantear la protesta que finalizó en el veto, el de no entender el asturiano, es, a juicio de la Academia «tramposo» y busca «levantar muros donde no los hay, intentando generar un conflicto que no se da en la sociedad asturiana».

La Academia de la Llingua reclama una modificación del reglamento de la Junta del Principado que impida que una situación como la de ayer pueda volver a producirse. «Su cambio debe ser inmediato, ajustándose al ejercicio de derechos democráticos básicos y al espíritu y la letra» de las normativas que rigen la promoción del uso del asturiano.

Una propuesta similar hizo Iniciativa pol Asturiano. Su presidente, Iván Llera, reclamó un cambio en el texto del reglamento de la Cámara para permitir el uso libre del asturiano en la institución parlamentaria. «La casa que representa la libertad y la voluntad de la sociedad asturiana no puede convertirse en un lugar para marginar a nadie por el uso de la lengua propia de Asturias», afirmó.

También se sumó a las críticas Juventudes Socialistas de Asturias, organización, como las dos anteriores, que defienden la oficialidad del asturiano. Sostienen desde esta organización que la decisión adoptada ayer en la Junta supone un «retroceso evidente de los derechos lingüísticos en Asturias» y recordaron que la Ley de Uso y Promoción del Asturiano recoge el derecho de la ciudadanía a dirigirse en esta lengua a la administración.