El PSOE apremia a ERC a regresar a las negociaciones «cuanto antes»

Las aguas que separan a PSOE y ERC vuelven a descongelarse rápidamente. Aunque la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras supuso un mazazo emocional para los republicano y paralizó desde el pasado jueves las negociaciones que ambos partidos mantienen con el objetivo de investir a Pedro Sánchez, este sábado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, pidió que ambas formaciones vuelvan a la mesa de trabajo «cuanto antes».

Calvo no oculta que para el PSOE es preciso acabar el año con la investidura de Pedro Sánchez firmada al menos sobre el papel, porque es algo «que se merecen todos los ciudadanos de este país, incluidos los catalanes. Urge que empecemos a tomar decisiones muy pronto», afirmó.

Para conseguir el objetivo, los socialistas siguen tratando de precipitar la convocatoria de la investidura antes de Nochevieja, aunque ya miran el calendario con cautela y se han fijado un objetivo más humilde: sentar a Sánchez en la Moncloa el día de Reyes. Un deseo apremiado por los plazos, ya que antes de Nochebuena deberán tomar la decisión de si quieren intentarlo a partir del 27 de diciembre o, en cambio, asegurar el tiro en una sesión inédita en el Congreso de los Diputados que podría fijarse los días 2, 3 y 5 de enero. Por ahora, la única certeza es que el Gobierno en funciones ha convocado para el viernes 28 un Consejo de Ministros, algo que no escapa a la simple rutina.

En un gesto hacia ERC, que este sábado en su Congreso se abrió a apoyar la investidura antes de dichas fechas, y buscando limpiar la responsabilidad socialista respecto a la sentencia del TJUE, Calvo sostiente que la situación inestable que se vive en Cataluña desde el pasado 1-O es fruto de «la herencia» que dejó el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy, y que en opinión de la vicepresidenta «abandonó las vías de la política» e hizo que «Cataluña cogiera la deriva que finalmente tomó». Un argumento que también utilizó el pasado viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que instó a tratar la cuestión catalana «desde los cauces políticos».

Los socialistas siguen manteniendo que la única vía para solucionar el conflicto catalán es «hablar y acordar, en los marcos que los principios democráticos y del Estado de Derecho nos permiten», que «es algo que saben todas las partes». «Entre diferentes tenemos que encontrar una salida para Cataluña», defendió Calvo ayer. Sin embargo, ERC no renuncia en su Congreso celebrado ayer a un referéndum de independencia. Algo que no escapa a la vicepresidenta, que reconoce que en el PSOE conocen «perfectamente cuáles son los postulados del independentismo y ellos conocen cuáles son los postulados del socialismo», que son «muy contrarios a eso».

De la delimitación de esas diferencias, de la creación de una mesa de diálogo entre gobiernos sobre el futuro político de Cataluña -que se encuentra en una fase muy avanzada- y de la posible actuación de la Abogacía del Estado respecto a la defensa en el Tribunal Supremo de la inmunidad de Junqueras dependerá la fecha definitiva, que podría conocerse incluso este lunes.

«Las sentencias se cumplen»

Fuera de la mesa de negociación, la sentencia del TJUE ha contagiado a formaciones como Vox de cierto euroescepticismo y ha provocado las críticas amargas del Partido Popular y Ciudadanos. La vicepresidenta les respondió ayer tajantemente argumentando que «el tribunal europeo no es ajeno a nuestra soberanía jurisdiccional», aunque haya quienes, «desde la ultraderecha», estén «diciendo que esto es un ataque a la soberanía española». Calvo subrayó además que «las sentencias se acatan y se cumplen, y no hay más, no hay otra».