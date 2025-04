Esquerra se abre a investir a Sánchez antes de Reyes

cristian reino Barcelona Sábado, 21 de diciembre 2019, 11:47 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

Si Pedro Sánchez no ha escrito la carta a los Reyes Magos, aún está a tiempo. Podrían traerle el regalo que más desea. ERC le tendió este sábado la mano. Los republicanos no se quieren precipitar y se mantendrán firmes hasta el último momento de la investidura. Están a la espera de conocer la posición de la Abogacía del Estado respecto a la sentencia de Oriol Junqueras, que señalan que será clave. Y piden al Gobierno que se mueva. Esquerra, en cualquier caso, se abrió este sábado a investir a Pedro Sánchez antes de Reyes, a pesar de que las negociaciones se mantienen paralizadas. No es el plazo exprés que ansiaba el presidente del Gobierno, que quería dejar lista su reelección antes de final de año. Pero permite no alargar el proceso de investidura. Fuentes republicanas descartan una posible investidura la semana que viene como desearía el presidente del Gobierno. De producirse, fuentes de la formación independentista sitúan la reelección de Sánchez en la primera semana del año.

Los 'tempos' con los que trabaja ERC son los siguientes: si la Abogacía del Estado se pronuncia este lunes de forma contundente, esa circunstancia desbloquearía el parón de las negociaciones que deberían arrancar a partir del día 27 con una nueva reunión entre los socialistas y los republicanos. Si este encuentro, que sería el cuarto entre los equipos negociadores, fuera bien y diera como resultado un acuerdo, los republicanos tendrían que convocar de urgencia a su consejo nacional para validar el acuerdo y no descartan que la investidura pudiera votarse a partir del día 2 de enero.

Eso sí, aclaran que aún hay puntos que tratar en las mesa de negociación, si bien las conversaciones ya tienen un punto de «madurez», apuntan fuentes independentistas. ERC va paso a paso. Como Simeone, quiere ir partido a partido. Primero fue el 19 de diciembre pasado, con la sentencia de Junqueras, que Esquerra considera una victoria histórica. La siguiente estación será lo que diga la Abogacía del Estado. Los republicanos le piden un pronunciamiento «contundente». Como el que hizo este sábado la vicepresidenta Carmen Calvo, que dijo que las sentencias «se acatan y se cumplen». El fallo de Luxemburgo «obliga a nuestro Tribunal Supremo», señaló. Para los republicanos las declaraciones de la vicepresidenta son «muy relevantes».

Cónclave plácido

A la espera de la Abogacía del Estado, ERC superó este sábado con solvencia otro de los puntos intermedios que tenía antes de la investidura: su 28º congreso nacional, el primero desde octubre de 2017 y el primero con Junqueras en prisión y Marta Rovira en Ginebra. La formación republicana celebró eso sí un cónclave muy plácido, sin apenas oposición, en el que las dos ponencias, la política y la estatutaria, se aprobaron a la búlgara, con apenas 20 votos en contra, sobre un total de 600. La dirección republicana recibió el aval de su militancia para iniciar una «nueva etapa», según la definió el coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, que debería estar marcada por el diálogo y la negociación con el Gobierno.

Esquerra apuesta por el diálogo pero no renuncia a sus objetivos, aunque en esta ocasión son menos contundentes que en cónclaves anteriores. El concepto unilateral no aparece en toda la ponencia política. No es que los republicanos renuncien a la unilateralidad, más bien la aparcan. Su estrategia política pasa ahora por tratar de ampliar la base soberanista hasta volver a lanzar un nuevo órdago al Estado. Pero para que eso pase, según expresó Junqueras el viernes, el independentismo debería superar el 50% de los votos (algo que no ha pasado nunca) en varias elecciones consecutivas. Junqueras elevó este sábado el tono, aunque evitó toda referencia a la investidura española. «La independencia es irreversible y un nuevo referéndum, inevitable», dijo el presidente de ERC.

«Me siento profundamente orgulloso de estar en la cárcel por haber puesto las urnas. Estoy tan orgulloso que lo volvería a hacer. Sé que lo volveremos a hacer, de hecho», avisó en un audio grabado desde la cárcel. Junqueras, que el viernes afirmó en Catalunya Ràdio que las negociaciones con el PSOE no deberían pararse nunca, instó a los suyos a no tener «miedo de aceptar el coste de nuestro compromiso, porque la ganancia común de nuestra victoria será incalculable».

Dos elementos marcaban el cónclave republicano: la investidura española y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE favorable a su presidente. Esquerra se presentó este sábado en el papel de «rompehielos» para deshacer los «bloqueos» políticos. ERC, según Aragonès, está dispuesta a tomar decisiones «complejas» y a «asumir responsabilidades para abrir un camino de diálogo y negociación». Una de esas decisiones complejas es facilitar la investidura, en un contexto político en Cataluña en que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina (antes de primavera según fuentes independentistas) tras la inhabilitación de Quim Torra. ERC asume riesgos, porque negociar con los socialistas tendrá costes electorales y además JxCat empieza ya a repuntar en las encuestas, con Carles Puigdemont renacido como el ave fénix, lo que puede comprometer el principal objetivo de ERC que no es otro que ganar las elecciones a JxCat.

Fuentes republicanas apuntan que la mesa entre gobiernos para negociar cómo resolver políticamente la cuestión catalana, y que se convocaría al margen de la bilateral que establece el estatuto, está avanzada. Pero, creen que hace falta más. Esta nueva etapa solo se abrirá, según Aragonès, «si la política desplaza a la represión». «¿Se entiende?», preguntó dirigiéndose directamente y en castellano a los líderes socialistas.

Esquerra ya avisó el jueves que hasta que no conozca la opinión de la Abogacía del Estado, no volverá a la mesa de negociación con los socialistas. Reclaman que la Abogacía reconozca la inmunidad de Junqueras y pida su puesta en libertad para ir a recoger su acta de europarlamentario. El vicepresidente de la Generalitat pidió al Estado que no sea desobediente: Junqueras tiene que salir, su sentencia debería ser anulada y reconocida su inmunidad.

Ampliar Los compromisarios de ERC votan, este sábado, una de las resoluciones del congreso del partido independentista. EP El término unilateral se cae de la ponencia de los republicanos Con el 93% de los votos, las bases de Esquerra Republicana aprobaron este sábado la nueva hoja de ruta del partido, que fija el objetivo de alcanzar la independencia a través de un referéndum. La formación secesionista, en cualquier caso, omite el término unilateral en toda su ponencia política, un concepto que ha marcado la política catalana en los últimos años y que las bases republicanas siempre han defendido. Evita, además, ponerse plazos. Una posición que contrasta con la que tiene el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se propone celebrar un referéndum antes de que acabe la legislatura catalana. Esquerra apuesta por una nueva etapa más realista, después de años de alto voltaje en Cataluña, con los hechos de octubre de 2017, las elecciones de hace justo dos años y la reciente sentencia del Supremo. ERC señala en su hoja de ruta que su objetivo es construir la república catalana. «Ahora ya sabemos que el proceso de independencia es irreversible, solo es cuestión de tiempo materializarlo», señala la formación. Eso sí, ya no tiene prisa, como la tuvieron Oriol Junqueras, Marta Rovira y Gabriel Rufián, que fueron quienes más presionaron a Carles Puigdemont para que siguiera adelante con la declaración unilateral de independencia. A su juicio, el mejor instrumento para alcanzar la independencia es un referéndum de autodeterminación. Esta afirmación supone una enmienda a la totalidad a la estrategia del partido en los últimos años en que sus dirigentes repetían por activa y por pasiva que el referéndum era una pantalla que ya estaba superada, primero con el 9-N, luego con las catalanas del 27-S de 2015 y finalmente con el 1-O. Tres vías de consulta Los republicanos contemplan tres vías para poder celebrar esta consulta. La primera, conseguir un referéndum por la vía pactada y negociada con el Estado. «Somos conscientes de que este escenario hoy por hoy es imposible. Pero no podemos ni queremos renunciar a tener esta vía abierta», según ERC. En segundo lugar, está la opción de «forzar» la convocatoria del referéndum. «Combinar nuestra fuerza y acción para conseguir que España no tenga otra alternativa que avenirse a pactar una solución democrática basada en la autodeterminación», apunta la ponencia. Forzar a Madrid a moverse a través de la presión de la movilización constante, la desobediencia civil y el avance reiterado en las urnas. Esquerra pone como ejemplo el caso escocés. Pero olvida que el SNP ha obtenido en las pasadas elecciones generales 48 de los 59 escaños escoceses en el Parlamento de Westminster, cuando JxCat, ERC y la CUP tienen 23 de los 48 asientos catalanes en el Congreso de Madrid. Y como tercera opción, «y a pesar de que la prioridad es la vía acordada», los republicanos «no descartan nunca la vía de volver a hacerlo, independientemente de la existencia del acuerdo con el Estado». Es la opción unilateral, aunque no se llame así.

