Cascos niega «conocimiento» de la caja 'B' y haber recibido sobresueldos y dinero de empresarios El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro del PP se desmarcó de los denominados 'papeles de Bárcenas'. Su testimonio coincidió con los de los exministros María Dolores de Cospedal y Javier Arenas; el expresidente del Senado, Pío García Escudero y expresidente balear, Jaume Matas

EP / MATEO BALÍN Martes, 23 de marzo 2021 | Actualizado 24/03/2021 05:47h.

«Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo». El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro del PP Francisco Álvarez Cascos se desmarcó ... este martes de los denominados 'papeles de Bárcenas' y negó haber recibido o entregado los sobresueldos que el extesorero del partido vincula con su nombre. Cascos declaró ayer como testigo en la novena sesión del juicio por la presunta caja 'B' del Partido Popular, que se celebra en la Audiencia Nacional, y su testimonio coincidió con los de los exministros María Dolores de Cospedal y Javier Arenas; el expresidente del Senado, Pío García Escudero y expresidente balear, Jaume Matas.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas –para quien la Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión en este procedimiento– había situado a Cascos en el origen de la presunta caja 'B' cuando ocupaba la secretaría general del partido. Según declaró Bárcenas al tribunal, el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, habría recibido la «instrucción» de Cascos para poner en marcha esa contabilidad paralela. «Jamás tuve conocimiento, ni antes, ni durante, ni después», respondió ayer el exvicepresidente de forma taxativa. Y afirmó que había desempeñado las funciones de tesorero desde el cese de Rosendo Nasseiro en el año 1991 y hasta el nombramiento de Álvaro Lapuerta, predecesor de Bárcenas. Sobre los denominados 'papeles de Bárcenas' y a preguntas de los representantes de varias acusaciones populares, Cascos insistió en que solo tuvo conocimiento por lo publicado en los medios de comunicación y afirmó que para él no tienen «ninguna significación». Noticia Relacionada Un exdiputado del PP reconoce al tribunal la entrega «legal» de dinero En cuanto a sus retribuciones, reiteró en varias ocasiones que todas las había recibido a través de cheques nominativos y de forma transparente. Y calificó como falsa su implicación en los supuestos pagos que aparecen en los citados papeles y que, según manifestó la abogada de Adade, habrían ascendido a 421.000 euros cuando era vicepresidente más otros 250.000 euros siendo ministro. Cascos negó también otras anotaciones del extesorero investigado, por las que habría engrosado en esa caja 'B' cantidades aportadas por varios empresarios por valor de diez millones de pesetas (60.000 euros) en 1994 y otros cuatro millones (24.000 euros) de pesetas en 1995. «Ni siquiera he recibido un cita para eso, nadie entra a comprar fruta a una ferretería», declaró. El exministro dijo desconocer otros puntos de la trama, como las ayudas al exsecretario del PP navarro Calixto Ayesa en los años en que era responsable del partido. Afirmó, asimismo, que ignoraba quién era Ángel Piñeiro, exgerente del PP gallego, quien, según el sumario, aparece como responsable de la canalización de gran parte de las donaciones de empresarios al PP. Cascos llegó a mostrar su «perplejidad» por lo ocurrido con este procedimiento, pues considera que el Gobierno del que formó parte «dio solución y abordó de una manera definitiva una situación heredada: la que había en España entre 1991 y 1996», relacionada con las donaciones a los partidos. Y recordó que cuando fue nombrado ministro de Fomento en 2000, se había comprometido a aprobar un nuevo reglamento para desarrollar la Ley de contratos con las administraciones públicas, donde se introducían cláusulas para garantizar la transparencia y la concurrencia. Y añadió que así lo hicieron, lo que imposibilitaría un sistema como el descrito por Bárcenas. También mostró una portada del diario El País de 1991, donde el entonces ministro socialista de Obras Públicas y Transportes, Josep Borrell, instaba a «los magnates de la construcción a que no pagaran comisiones a los partidos». Por su parte, la exministra y exsecretaria general del PP entre 2008 y 2018 María Dolores de Cospedal declaró ayer por videoconferencia y mantuvo sus desmentidos respecto a las revelaciones de Bárcenas. «Esa llamada contabilidad paralela o caja 'B' sería en todo caso de él, pero no del PP. Yo solo acepto la contabilidad que fiscalizaba el Tribunal de Cuentas».

