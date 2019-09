Celaá sobre el 'no' a Iglesias: «La ciudadanía lo entiende y lo entenderá cada día más» La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. / EFE El Gobierno asume ya sin disimulo en su discurso la repetición electoral del 10 de noviembre PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 13 septiembre 2019, 15:03

Existe temor en el PSOE ante la posibilidad de que sus votantes no entiendan, como dejó claro a la vicepresidenta Carmen Calvo el actor José Sacristán el pasado martes, que Pedro Sánchez no haya sido capaz de llegar a un pacto de gobernabilidad con Pablo Iglesias cuando los números parecían estar a su favor. En Moncloa, en cambio, se muestran tranquilos. Lo explicitó hoy la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. «La ciudadanía lo entiende y lo entenderá cada día más por qué no interesa a España un gobierno endeble, débil, poco conexo y que además no nos trae estabilidad», argumentó tajante.

La ministra no admitió de manera explícita que su partido ha puesto ya sin miramientos rumbo a las elecciones del 10 de noviembre, pero todo en su discurso apunta en esa dirección; desde la intervención inicial, preparada 'ex profeso' para la ocasión, hasta la última respuesta a las preguntas de los periodistas. «El Gobierno de coalición es inviable, aceptemos esa realidad», llegó a decir. «Lo es porque hay una falta de confianza constatada durante el proceso de negociación. No podemos configurar un gobierno bajo un principio de desconfianza ni tampoco puede estar sujeto a periodo de prueba alguno», añadió en respuesta al último ofrecimiento de Iglesias.

Sánchez no tiene ya intención de dar una mínima oportunidad al diálogo con el líder de Unidas Podemos salvo que éste dé su brazo a torcer, renuncie a que el grupo confederal de izquierdas entre en el Consejo de Ministros y le garantice el apoyo a su programa de gobierno. En esas condiciones, Iglesias ya adelantó hoy en La Sexta que no dará su apoyo a la investidura del líder socialista y que, como en julio, se limitará a abstenerse en caso de que se produzca una nueva votación (algo impensable porque si esos son los números el Rey no volverá a proponer ya candidato a la presidencia).