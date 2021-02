Los comunes plantean un Govern con Esquerra con el apoyo externo del PSC ERC y la CUP se reúnen tras el 14-F y abren la negociación coincidiendo en que el 'procés' tiene que dar un giro hacia la izquierda Pere Aragonès. / Efe CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 17 febrero 2021, 17:53

Todos los escenarios siguen en el aire ante la investidura y la formación de un nuevo gobierno en Cataluña. ERC y la CUP abrieron este miércoles el baile de las negociaciones para que Pere Aragonès sea el próximo presidente de la Generalitat. Su objetivo es cerrar cuanto antes un Govern a cuatro con JxCat, la CUP y los comunes. Los republicanos empiezan las conversaciones con los anticapitalistas para intentar cerrar un acuerdo que le sirva arrastrar luego a Junts.

Ambas formaciones se emplazaron a una segunda cita para la semana que viene para «continuar con la negociación». Los republicanos señalaron que las dos formaciones hicieron un «análisis compartido» de los resultados electorales del domingo y que coincidieron en destacar tanto la victoria del independentismo como que el 'procés' debe dar un giro hacia a izquierda.

El acuerdo con la CUP será complicado para Pere Aragonès, porque la izquierda secesionista radical exige un calendario concreto para la celebración de un referéndum antes de 2025, unilateral o acordado, y porque ha puesto sobre la mesa la cuestión de los Mossos. Los anticapitalistas advirtieron este miércoles de que ven muy difícil llegar a algún tipo de unidad después de la actuación de la Policía catalana en las algaradas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Además, las dos principales corrientes del partido, Endavant y Poble Lliure, discrepan sobre la eventual entrada al futuro Govern.

Junts también apuesta fuerte, aunque este miércoles se conjuró para que haya un pacto. «El 14-F ganó la república catalana, los independentistas nos pondremos de acuerdo», expresó Miriam Nogueras en el Congreso. Los postconvergentes insisten en reclamar a ERC que varíe su estrategia en Madrid y se sume a la política de bloqueo.

Gabriel Rufián introdujo una novedad y propuso un Govern con la CUP y los comunes para que Junts deje de marcar el ritmo. Y es que los comunes se autoexcluyen de la ecuación a cuatro que propone Aragonès, pues no están dispuestos a compartir gobierno con Junts. No obstante, en Comú Podem planteó otra fórmula que puede servir a ERC no solo como plan B si la negociación con los secesionistas no llega a buen puerto, sino que le puede valer asimismo como elemento de presión en las conversaciones con Junts y la CUP. Jéssica Albiach, cabeza de lista, puso sobre la mesa un Govern entre ERC y En Comú Podem, liderado por Pere Aragonès, con apoyos externos del PSC. Los comunes se ofrecen como puente entre republicanos y socialistas, que se han vetado en campaña.

Salvador Illa, de momento, descarta esta posibilidad, ya que insiste en que pretende presentarse a la investidura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró este miércoles partidario de un ejecutivo de izquierdas en Cataluña, similar al suyo, con los socialistas y los comunes. TV3, en cambio, citó a fuentes de la Moncloa, que apuntaron que el Gobierno da por hecho que habrá un Govern independentista, encabezado por Pere Aragonès.