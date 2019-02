La derecha asturiana se moviliza junta por primera vez en la región contra el PSOE El dirigente de Foro Pedro Leal y el presidente del PP, Pablo Casado, en una reunión que mantuvieron el pasado mes de septiembre. / IÑAKI MARTÍNEZ El PP y Vox se adhieren a la convocatoria de Foro para defender mañana en Oviedo la unidad de España DANIEL FERNÁNDEZ Viernes, 8 febrero 2019, 02:43

Será la de mañana una jornada nunca vista hasta ahora en Asturias. Por primera vez, al menos en la historia de la región desde la restauración de la democracia, la derecha se une para movilizarse contra el PSOE. Ha tenido que ser la política del Gobierno central de distensión con los partidos secesionistas la que ha unido a los partidos conservadores de la región. Foro fue el primero que dio el paso. Lo hizo el miércoles, al convocar una concentración en Oviedo en «defensa de la unidad de España» que tendrá lugar mañana. Inmediatamente Vox anunció que se sumaba a la iniciativa y ayer fue el PP el que decidió secundar la protesta. Y lo hacen los populares como uno de los covocantes de esta, junto a Foro.

La decisión del PP de adherirse a la convocatoria lanzada el miércoles por la presidenta forista, Carmen Moriyón, se decidió mediada la tarde de ayer. Hasta entonces, quedaba en el aire qué harían. Lo que estaba asegurada era la presencia en esta de dirigentes regionales, pero faltaba por decidir la fórmula: si como partido, de forma oficial, o a título individual. Al final, el Partido Popular de Asturias optó por sumarse como uno de los convocantes de esta movilización, que arrancará a las 12.30 horas de la Plaza de España de Oviedo, donde se encuentran, entre otras, la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. Según apuntaron a EL COMERCIO desde la dirección regional de los populares, «nuestro partido está en la defensa de la unidad de España desde su fundación, por lo tanto el sábado participaremos en la concentración». En la decisión de adherirse a la convocatoria también intervino, según pudo saber este diario, la dirección nacional del partido que preside Pablo Casado.

Contactos entre direcciones

Tras el visto bueno de Génova, las direcciones del PP y de Foro mantuvieron ayer contactos para ultimar los detalles organizativos de la movilización de mañana. Por un lado el mensaje de la pancarta de la cabecera de la concentración y, por otro, el nombre de los responsables de cada formación que se situarán tras ella, donde se da por seguro que estarán las presidentas de ambas formaciones, la popular Mercedes Fernández y la forista Carmen Moriyón, y el secretario general del PP asturiano, Luis Venta, y el de Foro, Adrián Pumares. Estos asuntos, así como quién leerá el manifiesto con el que concluirá la protesta, se decidirán hoy tras las reuniones que mantendrán representantes de PP y Foro.

Quien no estará mañana en la Plaza de España de Oviedo, salvo que cambie de opinión en las próximas horas, es la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada. Ayer por la mañana, tras asistir a la conferencia que dio el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, la expresidenta de Hunosa afirmó que acudirá a la manifestación del domingo en Madrid, que «es la de referencia» y arremetió contra «Pedro Sánchez, que se quiere cargar la unidad de España y no podemos tolerarlo». Preguntada por si acudiría a la convocada por Foro, dijo que «hay que apostar por actos de verdadera unidad, no desmarcarnos con otros actos paralelos que lo que único que hacen es debilitar. Hay que estar todos en la manifestación del domingo».

A diferencia de la de ese día, donde Ciudadanos es uno de los convocantes, la formación naranja en Asturias se desmarca de la concentración convocada para mañana en Oviedo. Aunque ha rechazado participar de forma oficial en esta movilización impulsada por Foro y el PP y que secundará Vox, no se descarta la presencia mañana de representantes de Ciudadanos en la Plaza de España de Oviedo. Eso sí, en ese caso, sería a título individual.