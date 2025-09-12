El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes en la localidad de Vilamartín de Valdeorras, afectada por los incendios de agosto. Brais Lorenzo /EFE

Díaz insiste en que Junts dio «una bofetada a los trabajadores» pero rebaja el tono

Montero y Bolaños se afanan en mostrar al partido de Puigdemont su «mano tendida» tras las duras críticas de la vicepresidenta segunda en el debate de la reducción de la jornada

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:47

Yolanda Díaz empieza a pasar página de su choque con Junts a cuenta de la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda insistió ... este viernes en que lo que hizo el miércoles el partido de Carles Puigdemont, junto al PP y Vox, al tumbar la tramitación de la ley para rebajar la jornada máxima permitida a 37,5 horas semanales fue propinar «una bofetada a los trabajadores», pero evitó las duras acusaciones vertidas durante el debate en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  4. 4 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  7. 7 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  8. 8

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  9. 9

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Díaz insiste en que Junts dio «una bofetada a los trabajadores» pero rebaja el tono

Díaz insiste en que Junts dio «una bofetada a los trabajadores» pero rebaja el tono