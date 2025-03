El diputado de ERC juzgado por desobediencia en el 'procés' defiende su inocencia

Mateo Balín Madrid Miércoles, 24 de marzo 2021, 13:36 Comenta Compartir

El Tribunal Supremo ha juzgado hoy al diputado de ERC Joan Josep Nuet por un delito de desobediencia en relación con el 'procés' secesionista en Cataluña. Se trata del mismo sumario por el que ya cumplen condena firme de prisión nueve de los 12 procesados por sedición y/o malversaciónn de caudales públicos.

Nuet, aforado ante el alto tribunal por su condición de parlamentario, ha declarado a la Sala que la aprobación de las llamadas «leyes de desconexión» en el Parlamento de Cataluña pudo ser «criticable» pero no un «acto delictivo» y ha defendido que es «inocente».

El que fuera coordinador general de Izquierda Unida en Cataluña y que luego se pasó a ERC ha sido juzgado por haber votado, como secretario tercero de la Mesa de la cámara autonómica, a favor de la tramitación de las citadas leyes pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional. La Fiscalía pide para él una multa de ocho meses e inhabilitación para empleo o cargo público de 16 meses.

Nuet ha explicado de que el debate parlamentario que se produjo en Cataluña no tenía la intención de criminalizar. «Puede que sea criticable, pero otra cosa es que se nos trate como criminales. No somos criminales, somos dirigentes políticos que tenemos opiniones políticas y si en un Parlamento no las podemos expresar no sé dónde lom vamos a hacer», ha planteado.

Sobre lo ocurrido en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el acusado ha señalado que «fueron días difíciles» que hoy se pueden analizar con «un poco más de perspectiva porque han pasado los años». Y ha indicado que «el debate que hubo en las calles se elevó a la cámara pudo ser mejor o peor». En este contexto, ha aprovechado para reiterar que «por prohibir un debate» no va a «desaparecer», advirtiendo de que, «al contrario, va a emerger posiblemente de la peor manera».

«Hasta ahora la jurisprudencia nos decía que no tenemos una Constitución militante, que podemos hablar de todo, pues hablemos de todo y que al final la matemática parlamentaria y el control constitucional digan la última palabra, pero que no se impida el debate político», ha reclamado Nuet.