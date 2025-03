Los directores de los conservatorios sabían que el puesto era para David Sánchez antes de su convocatoria

La jueza Beatriz Biedma apunta en un nuevo auto firmado este jueves que los directores de los dos conservatorios de Badajoz sabían que el puesto ... de coordinador de actividades de estos centros estaba destinado al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, desde el día en que se convocó la plaza y antes de que este se presentara a la convocatoria. Así lo ponen de manifesto los nuevos correos que le han sido entregados a la magistrada por parte de la UCO, que ha recuperado mensajes que habían desaparecido de la cuenta de Yolanda Sánchez, directora de uno de los conservatorios.

Como se sabe, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz investiga el proceso de creación de este puesto de trabajo, su adjudicación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el posterior desarrollo de sus funcioness hasta su dimisión hace varias semanas.

Se trata de un segundo informe sobre las comunicaciones de la directora, dado que los agentes detectaron un vacío en su cuenta corporativa en el primer análisis que realizó. Ese vacío se correspondía con las fechas en que se convocó y adjudicó la plaza. Pero, en ese periodo de tiempo, la dirección de correo corporativo de Yolanda Sánchez aparecía en cadenas de otros mensajes incautados a otros trabajadores de la institución provincial.

En su declaración como testigo, la jueza preguntó a Yolanda Sánchez si ella había borrado esos mensajes y la directora contestó que no solía hacerlo y que no sabía si podía haberlo hecho otra persona, aunque sí afirmó que en esa época usaba más el correo personal que el corporativo. Por ese motivo, y tras confirmar la UCO que no podía recuperar los mensajes desaparecidos, la jueza decidió que los agentes examinaran los correos que pudieran encontrar en la cuenta personal correspondientes a esas fechas y que se limitaran a cuestiones laborales.

Es en esta nueva búsqueda cuando la UCO ha encontrado un correo remitido por el director del conservatorio superior, Evaristo Valentí, a Yolanda Sánchez en el que se incluye como asunto del mensaje 'El hermanísimo' «en alusión clara y directa al señor David Sánchez Pérez Castejón, persona a la que finalmente se adjudicó el puesto». Ese correo tiene fecha del 19 de mayo de 2017. Esto es, el día en que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases para la provisión del puesto de trabajo de coordinador de actividades de los conservatorios. «Y por tanto, con carácter previo a que se supiera quiénes iban a ser los candidatos al mismo», recoge el auto de este jueves.

«Lo anterior -continúa la jueza Biedma en el auto- no tiene otra explicación lógica posible que no sea que los directores de los conservatorios, ya en esa fecha, y por tanto con anterioridad al desarrollo del procedimiento administrativo para la adjudicación del puesto, ya conocían que la creación de dicho puesto estaba destinada al señor Sánchez».

La jueza también indica que «el examen de los correos electrónicos de Yolanda Sánchez Baltasar no hace sino corroborar las conclusiones ya señaladas en resoluciones anteriores de esta instructora: que la necesidad de creación del puesto denominado coordinador de las actividades de los conservatorios no tuvo su origen en una petición de los directores de los mismos, sino que dicha creación les vino impuesta y se les encargó la determinación de sus funciones».

«Las críticas a la creación del puesto, que ya fueron subrayadas al analizar los correos del director del Conservatorio Superior de Música, Evaristo Valentí, y puestas de manifiesto en los interrogatorios ya practicados, se hacen aún más evidentes en un correo recibido por Yolanda con fecha 20 de marzo de 2017», dice el auto.

Ese mensaje llega acompañado de un documento titulado 'comentarios al organigrama de los Conservatorios Profesional y Superior de la Diputación de Badajoz en relación al habitual'. En este se afirma que «por otro lado queremos hacer ver que el hecho de que en el organigrama del área de cultura figura una Coordinación de Actividades por encima de la propia estructura de los Conservatorios, nos convertiría en los únicos centros de España (creemos que del mundo), en el que esto es así, y que los informes de definición de funciones y justificativos para esta figura, realizados por las direcciones de los Conservatorios, no tienen ninguna validez porque están pensados para esta posición dentro del organigrama. Sería además un despropósito que estando nosotros por debajo de esta figura fuéramos los que definiéramos sus funciones....»