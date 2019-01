Los dirigentes locales del PP discrepan sobre la posible coalición electoral con Foro Los líderes municipales respaldan a la candidata a presidir el Principado, pero disienten sobre la estrategia a seguir de cara a los comicios P. LAMADRID GIJÓN. Viernes, 11 enero 2019, 02:58

Si hay una máxima compartida entre los dirigentes locales del PP es el respeto a las decisiones adoptadas por la dirección nacional del partido. No obstante, hay diversidad de opiniones acerca de las estrategias oportunas de cara a los comicios del 26 de mayo. Sobre todo tras la disposición de Foro a negociar, antes o después de las elecciones, con aquellos partidos con los que compartan los puntos más relevantes del programa con el que se presenten ante las urnas. Más unanimidad hay acerca de la candidata a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, en torno a la cual cierran filas. Aunque las sensibilidades hacia la expresidenta de Hunosa son diferentes. «Después de todo el trabajo desarrollado por Mercedes Fernández, su trayectoria y su compromiso con el PP, el haber asumido el liderazgo en un momento muy difícil, ahora que las expectativas habían generado ilusión para alcanzar el Gobierno la dirección nacional decidió cambiar a la candidata», lamentó ayer el presidente del PP de Langreo, Rafael Alonso.

Respecto a la posible coalición electoral entre populares y foristas, apuntó que «el PP está perfectamente preparado para hacer frente a las próximas elecciones en solitario, otra cosa son los acuerdos que se puedan tomar con carácter postelectoral». Tampoco ve con buenos ojos esa alianza el presidente del PP de Mieres y concejal, José Manuel Rodríguez. «Nos parece que no nos va a reportar nada la coalición electoral con Foro. Después de las elecciones, se pueden llegar a acuerdos y pactos dialogando, que es algo que caracteriza a nuestra candidata, como se hizo en Andalucía», indicó. Sobre la designación de Mallada, destacó que Casado «acertó de lleno porque es joven, trabajadora y de experiencia contrastada».

Apoyo de Foro al PSOE

Por su parte, la presidenta del PP de Siero y miembro de la ejecutiva regional, Beatriz Polledo, instó a Foro a reflexionar sobre los acuerdos y puso como ejemplo lo ocurrido en su concejo en las últimas elecciones municipales, donde «Foro gobierna con el PSOE», dijo en alusión a que facilitó la llegada al poder de los socialistas. «La realidad nos dice que hay lugares donde podría gobernar el PP y Foro dio la Alcaldía al PSOE», recordó. A Mallada la calificó como «una buena candidata» y apuntó que tendrá «todo el apoyo» de la junta local de Siero.

«A otros municipios les afecta más porque Foro tiene presencia en el territorio, pero no es el caso de Villayón. Pero tampoco estoy en contra, creo que hay que unificar. Además, hay militantes de Foro que en algún momento lo fueron del PP», manifestó la alcaldesa de dicho concejo, Estefanía González. Aunque subrayó «la brillante gestión de Mallada en el aspecto laboral», la regidora de Villayón puso de relieve que «Mercedes Fernández cogió el partido en un momento muy difícil y logró unir a todo el mundo».

Otros dirigentes locales no quisieron pronunciarse directamente sobre una posible alianza entre las dos fuerzas conservadoras, pero dejaron entrever sus posturas. Como el presidente del PP ovetense, Agustín Iglesias Caunedo, que solo resaltó que su partido «es de Gobierno y aspira a liderar el centro-derecha y ganar», aunque también hizo hincapié en «la cultura de pacto» de los populares. Además, aseguró que Mallada «es una candidata ganadora que va a liderar la victoria del PP en Asturias».

«Partido ganador»

«En las decisiones que no me competen no suelo opinar porque probablemente no tenga todos los datos, pero con Foro o sin Foro siempre vamos a salir a ganar; me metí en el PP porque es un partido ganador», manifestó el presidente popular en Avilés, Pedro de Rueda. Un objetivo a lograr con Mallada, «una muy buena profesional». Por su parte, el alcalde y presidente del PP de Cangas de Onís, José Manuel González, y el portavoz popular en Gijón, Pablo González, declinaron opinar sobre la posible alianza, pero sí lo hicieron sobre Mallada.

«Hizo una gran labor en Hunosa, ahí están los resultados. Creo que es una muy buena candidata para el PP y va a ser una excelente presidenta del Principado», consideró el primer edil de Cangas de Onís. «Debe haber un único interés, que nuestra candidata sea la próxima presidenta del Principado», añadió el concejal gijonés que augura «mejores resultados por el trabajo realizado y lo que aporta Mallada».

