Elecciones 10-N | El CIS pronostica en Asturias una subida de PSOE y PP-Foro, y Vox se quedaría sin escaño Los socialistas podrían alcanzar el cuarto diputado mejorando el resultado del pasado 28 de abril

PSOE y PP-Foro podrían mejorar sus resultados en Asturias en la repetición electoral de cumplirse la estimación de voto avanzanda por CIS con motivo de los comicios del próximo 10 de noviembre. Por contra, Vox perdería el único diputado con el que cuenta ahora mismo; Ciudadanos y Unidas Podemos repetirían con un representante cada uno.

Según el barómetro, los socialistas estarían a pocos votos de alcanzar un cuarto diputado (3-4) , marcando un hito casi histórico repasando los resultados de todas las citas electorales que han tenido lugar en este siglo. En tan solo tres años, con la vista puesta en la cita de 2016, habrían duplicado su representación en la Cámara Baja. Esto daría entrada a María Mercedes Otero García que se sumaría a Adriana Lastra, María Luisa Carcedo y Roberto García Morís. Por su parte, la coalición PP-Foro también recuperaría el escaño perdido en la cita del pasado 28 de abril (1-2). A Paloma Gázquez se sumaría la vuelta al Parlamento del forista Isidro Martínez Oblanca. El estreno de la Vox en el Congreso de los Diputados podría haberse quedado en eso, flor de un día, y el gijonés José María Figaredo se quedaría fuera. Atendiendo al estudio, tanto Ignacio Prendes (Ciudadanos) como Sofía Castañón (Unidas Podemos) no tendrían problema en repetir en sus asientos. Tampoco parece que la cosa pinte bien en el Principado para Más Asturias, puesto que Segundo González no sumaría los votos suficientes para obtener un escaño. De hecho, el efecto de su candidatura no parece que reste votos a las candidaturas de izquierdas en la región que no solo mantendrían los resultados sino que los mejorarían.

Asturias cuenta desde la cita del pasado 28 de abril con un representante menos (7) tras perder uno motivado por la caída de la población.

Sánchez, el más valorado

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es el líder político nacional más valorado en el Principado donde obtiene una nota de cuatro puntos aunque no logra el aprobado, al igual que el resto de dirigentes de las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones del 10N. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el segundo lugar en esa clasificación lo ocupa el coordinador general de IU, Alberto Garzón, que obtiene tres puntos, seguido del presidente del PP, Pablo Casado, que logra 2,9, y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con un 2,8.

A continuación se sitúa el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con 2,7 puntos, empatado con el cabeza de lista de Mas País, Íñigo Errejón, en una clasificación que cierra el líder de Vox, Santiago Abascal, con 1,9 puntos.

Este suspenso generalizado a los líderes políticos nacionales tiene además su reflejo en la encuesta, que incluyó 399 entrevistas realizadas en veinte municipios, en lo relativo al principal problema que los asturianos aprecian en España y que en el 48,1 por ciento de los casos sitúan en el paro seguido de un 17 por ciento que creen que son los políticos en general.

A la pregunta de qué problema le afecta más personalmente, los encuestados mantienen en primer lugar al paro (25,3) y sitúan en segundo lugar los de índole económica (11,8) mientras que los políticos y los partidos caen a la tercera posición (8,3) sólo tres décimas por encima de las pensiones.

El barómetro refleja que, en el ámbito religioso, el 40,1 por ciento de los asturianos se considera católico no practicante frente al 25,1 que se define como católico practicante y al 13,5 por ciento que lo hace como agnóstico. En cuanto a la frecuencia con que asisten a oficios religiosos, el 35,5 por ciento asegura no acudir casi nunca; el 22,3 por ciento nunca; el 16,1 por ciento varias veces al año y el 12,5 por ciento todos los domingos y festivos.

La encuesta señala además que el 43,9 por ciento de los asturianos se considera clase media-media; el 34,1 por ciento clase trabajadora/obrera; el 16 por ciento clase media-baja y sólo se define como pobre el 1 por ciento de la población y como clase media-alta el 2 por ciento.