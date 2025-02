FAES reprueba el sí de Ciudadanos al estado de alarma: «Suena a expiación autoimpuesta»

Nuria Vega Madrid Jueves, 7 de mayo 2020, 13:02 Comenta Compartir

El respaldo de Ciudadanos al estado del alarma, que fue, junto al sí del PNV, la garantía para que el Gobierno pudiera ampliar el plazo de las restricciones, es objeto este jueves del último análisis de la fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, crítica con el movimiento de los liberales, aunque hayan desvinculado su decisión de una estrategia de largo plazo para sostener al Ejecutivo. «Cuando la recomendación esencial para no contagiarse es mantener las distancias -recoge el texto-, deciden arrimarse».

FAES atribuye al partido de Inés Arrimadas un «equivocado instinto contracíclico» por viajar, dice, «al universo Frankenstein» de Pedro Sánchez. «Para ser un partido joven, parece que le pesa mucho su pasado. Su apoyo a la prórroga suena a expiación autoimpuesta o a una tardía búsqueda del tiempo perdido», cuestiona en una entrega de sus Anotaciones.

La organización de Aznar recuerda, además, a Arrimadas «la historia de la rana que se ofrece al escorpión para ayudarle a vadear el río» y recibe a cambio la picadura. Es más, después de que Ciudadanos accediera al sí tras aceptar el Ejecutivo algunas de sus condiciones, niega que el presidente del Gobierno sea un interlocutor que diga la verdad. «La estrecha amistad de Sánchez con la mentira no es una descalificación, sino una evidencia estadística», sostiene. Tampoco cree que el líder de los socialistas cumpla sus compromisos: «Salvo que peina coleta y hable bajito, es una gracia que no dilapida con fuerzas que considera menores y que además no son nacionalistas».

La abstención del PP

La votación de este miércoles fue la primera en la que el PP optó por la abstención, después de haber sostenido las anteriores prórrogas del estado de alarma. Los populares han comenzado así un viraje hacia el no, en caso de que el Ejecutivo vuelva a solicitar la autorización del Congreso para extender la declaración extraordinaria 15 días más. El apoyo, en todo caso, de Ciudadanos al Gobierno hizo que la posición del partido de Pablo Casado no fuera ayer decisiva.

La desconfianza hacia Sánchez no sólo es un argumento de FAES, fundación con la que el actual PP tiene estrechos vínculos. Se trata de una idea que desde la dirección se comparte con el resto de estructuras del partido y a la que también se recurrió en los meses previos a la investidura del candidato del PSOE, cuando los populares resolvieron votar en contra de la elección.