Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado directamente a Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción vinculados a sus familiares. «Que se ... busque en otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada», ha dicho Feijóo, en una comparecencia en el Congreso, después de que este miércoles el juez Juan Carlos Peinado informara a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado si llega a juicio.

«Sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo con este mismo asunto», ha agregado el líder popular, que ha subrayado la excepcionalidad de la situación política española, un «lodazal»: «Ningún primer ministro europeo aguantaría las circunstancias en las que se encuentra Sánchez».

Feijóo ha apelado directamente a los socios de investidura y se ha preguntado «cómo es posible que ninguno de ellos ponga fin a este disparate» de «imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente». «Que Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte», ha agregado.

Sin embargo, el líder popular ha descartado que su partido vaya a forzar una moción de censura y da por hecho que el presidente del Gobierno se mantendrá en el cargo para blindarse contra las causas que afectan a su entorno familiar pese a la falta de una mayoría solvente en la Cámara baja y la imposibilidad casi cierta de presentar los Presupuestos Generales del Estado. «Las derrotas parlamentarias no son un número. Es el síntoma claro de un país paralizado con la legislatura menos productiva de nuestra historia democrática. No hay presupuestos, no hay mayoría parlamentaria y no hay unanimidad en el Gobierno. No se puede gobernar a espaldas del Parlamento, pero aún menos se puede gobernar a espaldas de la realidad», ha certificado.

Además, Feijóo ha reclamado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o en su caso, que Sánchez la destituya, y ha extendido el foco de la responsabilidad de los fallos de las pulseras antimaltrato a otros dos ministros, el de Justicia, Félix Bolaños, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Los dos conocían que las pulseras no estaban funcionando y le corresponde al presidente ver cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno de ellos. Uno de los dos debe salir y acompañar a Redondo», ha afirmado.