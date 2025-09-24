El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

El juez del caso Begoña Gómez manda a juicio a la mujer de Pedro Sánchez acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, ... su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El instructor Juan Carlos Peinado, en un auto notificado a primera hora de este miércoles a las partes, anuncia que su intención de que la esposa del presidente del Gobierno se siente en el banquillo ante un jurado popular y acompañada de la propia Cristina Álvarez y del actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, al que el juez considera responsable de la contratación de Álvarez durante su paso por Presidencia y de ponerla al servicio de la carrera académica de Begoña Gómez.

El nombre de Cristina Álvarez, quien ya tenía la condición de investigada desde el pasado 28 de enero, saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntos a la causa contra la mujer del presidente. En esos mails se evidenciaba que Gómez habría usado, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que ésta era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.

«Un favor por amistad»

Su situación se volvió más delicada aún cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software (programa) de su cátedra. Pero esos correos lo que realmente revelaron es que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra.

En su declaración del 20 de diciembre de 2024, entonces solo como testigo, Álvarez sostuvo que únicamente ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella. «Esta parte (la de trabajar para la cátedra) es de favor, es un segundo en comparación con las 24 horas al día y 365 días» de funciones estrictamente «oficiales» e «institucionales», afirmó la entonces testigo, quien confirmó que fue contratada para «gestionar la agenda» de la esposa de Sánchez a pesar de que su cargo figura dentro del organigrama de Presidencia con ese título de directora de Programas.

La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comentó que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.