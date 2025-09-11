La Fiscalía recurre la decisión del juez de pedir a Moncloa todos los mails de Begoña Gómez

La Fiscalía ha recurrido por «absolutamente desmesurada» la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar a Moncloa todos los mails que la mujer de ... Pedro Sánchez ha remitido y recibido desde su cuenta oficial de Presidencia. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid pidió el pasado 3 de septiembre todos los correos de la cuenta que BegoñaGómez tiene asignada en Presidencia («bgomez@presidencia.gob.es») desde la apertura de ésta, en verano de 2018. Todo ello en el marco de la investigación abierta por Peinado por malversación para aclarar si Cristina Álvarez, asistente oficial de Gómez en Moncloa, acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense que dirigió la esposa de Sánchez.

«Estamos ante una decisión desmesurada en su alcance pretendido», insiste el Ministerio Público en su escrito directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, en línea con la defensa de la imputada, quien esta semana también recurrió la orden de recabar todos los correos para que luego éstos sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Fiscalía, en su recurso de cuatro folios y al que ha tenido acceso este periódico, afirma que la decisión de Peinado de pedir los mails «adolece de la más elemental motivación», algo que, considera la acusación pública, es especialmente grave dado que la «resolución en cuestión afecta indudablemente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y, en definitiva, al derecho al entorno virtual de la persona afectada».

«Absolutamente todo»

«¿Es proporcional atendiendo a los indicios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado?», llega a preguntarse la Fiscalía en tono de reproche. «Estamos, sin duda, ante una decisión absolutamente desmesurada en su alcance pretendido», zanja el Ministerio Público.

«¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida?», critica la Fiscalía.. «No podemos estar de acuerdo, ya que se están vulnerando derechos fundamentales y la propia ley procesal penal», abunda el recurso. «Parece que, de uno u otro modo, se está investigando absolutamente todo lo relacionado con una persona y un periodo de más de siete años», critica el recurso ante la Audiencia Provincial.

Precisamente, este miércoles la propia Gómez declaró ante Peinado como imputada por malversación por el supuesto uso de Álvarez como ayudante de su cátedra, la nueva acusación que el juez quiere amarrar con la incautación de los más de siete años de mails. La investigada contestó únicamente a seis cuestiones de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, sobre el cometido de Álvarez.

Y reiteró en línea con los escritos de su defensa que la asesora coordina su agenda y le acompaña a actos, en cumplimiento con el cometido asignado. Y sobre los correos aportados a la causa, en los que se refleja que habría intervenido también en las actividades de la cátedra universitaria que dirigió entre 2020 y 2024, Gómez afirmó que solo hiso esas gestiones como un «favor muy excepcional».