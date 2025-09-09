El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
Feijóo preside el Comité de Dirección del PP este lunes. EFE

Feijóo: «Si el PSOE no exige la dimisión de García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo»

El PP considera que «la degradación institucional» es «insoportable» y reclama a Pedro Sánchez que fuerce la renuncia del fiscal general

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:09

El PP ha insistido este martes en reclamar la dimisión del fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo haya abierto juicio oral ... contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos durante la investigación al novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo», ha escrito el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  5. 5 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  8. 8

    Sánchez retira a la embajadora española en Israel y decreta el embargo de armas
  9. 9

    «El Rangers y el Sporting son los dos equipos de mi vida»
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo: «Si el PSOE no exige la dimisión de García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo»

Feijóo: «Si el PSOE no exige la dimisión de García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo»