El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso, este viernes en el municipio madrileño de Arganda del Rey. EP

Feijóo: «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que las urnas eran un incordio»

Isabel Díaz Ayuso pide «echarle huevos» para combatir a la izquierda radical y su propósito de dividir a los españoles

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:01

Alberto Núñez Feijóo intercambió este viernes su presencia en la apertura del curso judicial por un acto en Madrid en el que acompañó a ... Isabel Díaz Ayuso, una decisión de la que dijo sentirse orgulloso dado el menosprecio hacia la independencia de los jueces que supone el discurso de un fiscal general del Estado procesado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  4. 4

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  5. 5 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  6. 6 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  7. 7 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  8. 8 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  9. 9 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo: «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que las urnas eran un incordio»

Feijóo: «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que las urnas eran un incordio»