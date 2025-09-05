El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»

La presencia del fiscal general del Estado ha marcado la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, que se ha celebrado hoy en un ... solemne acto presidido por el Rey. Consciente de la tensión institucional que ha generado su asistencia desde hace un par de días, con destacadas ausencias políticas, comunicados de asociaciones de jueces y fiscales en protesta por su situación procesal o cartas de presión del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro García Ortiz no se ha puesto de perfil y ha comenzado su discurso reflexionando sobre su procesamiento por un delito de revelación de secretos.

El máximo responsable del Ministerio Público ha admitido ante Felipe VI y la cúpula del Poder Judicial que es «plenamente consciente de las singulares circunstancias» de su intervención como consecuencia de su situación judicial. Ha mostrado su respeto a «todas las opiniones» vertidas en las últimas horas sobre su presencia en este solemne acto presidido por el jefe del Estado y ha advertido que solo haría una mención al respecto en su discurso.

"Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo que el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", ha señalado. Estas palabras llegan ante el inminente auto de apertura de juicio oral que dictará el magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa por la presunta difusión de un correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales.