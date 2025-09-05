El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díez Ayuso en el acto de este viernes en Arganda R.C.

Ayuso: «No cabe más corrupción que el fiscal general hable ante quienes le van a juzgar»

La presidenta de Madrid afirma que la apertura del año judicial se ha convertido en la «viva representación del sanchismo»

Melchor Sáiz-Pardo
Ander Azpiroz

Melchor Sáiz-Pardo y Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:47

Se esperaba que Isabel Díaz Ayuso -directamente concernida en este asunto- fuera la voz más crítica de toda la jornada con la presencia del imputado ... Álvaro García Ortiz en la apertura del año judicial presidida por el Rey. Y así fue. «Que el fiscal general hable a quienes le van a juzgar es una absoluta falta de respeto a la justicia», clamó la presidenta regional. «Que participe en este acto estando procesado indica lo que les importa la justicia», señaló la jefa del Ejecutivo autonómico durante su intervención en un mitin en Arganda del Rey (Madrid) , celebrado precisamente a la misma hora que el evento institucional en el Tribunal Supremo y al que sí asistió Alberto Núñez Feijóo, el gran ausente en apertura del curso judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  4. 4

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  5. 5 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  6. 6 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  7. 7 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  8. 8 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  9. 9 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ayuso: «No cabe más corrupción que el fiscal general hable ante quienes le van a juzgar»

Ayuso: «No cabe más corrupción que el fiscal general hable ante quienes le van a juzgar»