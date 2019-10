193 folios para acreditar que se cumplieron los derechos de los condenados Los líderes independentistas, en un momento del juicio oral. / Efe El abogado penalista Alfonso Reclusa analiza la sentencia histórica del 'procés' que ha garantizado «un juicio justo y equitativo» a los líderes independentistas ALFONSO RECLUSA Abogado penalista y profesor de Derecho Penal Económico Lunes, 14 octubre 2019, 14:23

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este lunes la sentencia del 'procés'. El alto tribunal estaba llamado a resolver el juicio más importante de los cuarenta años de democracia por sus innegables consecuencias a todos los niveles (político, económico y social). En este tribunal concurren las características de innegable prestigio, capacidad jurídica de sus miembros y su imparcialidad. No sólo de su presidente y ponente de la resolución, Manuel Marchena, sino de todos y cada uno de sus seis miembros.

Tras cuatro meses de juicio oral, la Sala Segunda del Supremo comenzó en junio a redactar la sentencia que ha conseguido la unanimidad de los siete magistrados, lo que refuerza aún más la solidez del fallo. La alternativa hubiera sido incorporar algún voto particular, que naturalmente no desmerecería la sentencia, pero que sí pondría de manifiesto lo jurídicamente discutible de algún aspecto de la misma.

Sedición y no rebelión

El tribunal considera «suficientemente acreditado» que hubo violencia durante el 'procés', pero que ésta no fue un medio para conseguir la independencia y que por ello no se puede condenar por rebelión. Marchena y el resto de magistrados fundamentan su decisión en que «se trataba de movilizaciones que desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación».

Los componentes de la Sala de lo Penal valoran las declaraciones de los testigos y acusados durante el juicio oral de que su pretensión era convencer al Gobierno central para que negociara con el Ejecutivo catalán «el modo de acceder a la independencia». En palabras del exconsejero Santi Vila lo que pretendían era «tensar la cuerda sin romperla».

De esta manera, el tribunal desestima la petición de la Fiscalía para condenar por rebelión a los acusados porque considera que para ello la violencia tiene que ser «instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes».

¿Vulneración? de derechos

Una de las claves de este sentencia radica en valorar cómo ha resuelto el Supremo las denuncias que a lo largo de estos meses los abogados de los líderes independentistas han realizado sobre la vulneración de distintas facetas del derecho de defensa. Este es el argumento que, sin duda, finalmente plantearán los letrados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, previo paso por el Constitucional.

Según reconoce el propio tribunal en su resolución, ha abogado por una clave de interpretación de los derechos fundamentales garantista y no reduccionista, al mismo tiempo que ha querido «limitar la oportunidad de un debate» desde el momento previo al inicio de la sesiones de juicio oral. «Hemos hecho nuestra la jurisprudencia constitucional que recuerda que la reivindicación de cualquier derecho fundamental obliga al órgano jurisdiccional a dar una respuesta motivada», remarca.

Entre los derechos denunciados, según la Constitución española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, están el derecho a un juicio equitativo, obrar en el legítimo ejercicio del derecho a la libertad ideológica, libertad de expresión, de reunión pacífica o de asociación. En total, se han esgrimido 16 denuncias de vulneraciones de derecho desde diversas vertientes y que han tenido una contestación muy pormenorizada por parte del tribunal, que ha dedicado 193 folios.

Una de las más reiteradas por los líderes independentistas es la invocación del derecho a decidir como causa de justificación. En estos meses, las defensas se han apoyado en la tesis de que «votar no es delito», es más, que constituye un «derecho democrático a que cualquier comunidad pueda decidir sobre su futuro». Esta cuestión ha sido desestimada y razonada por la Sala de lo Penal de la siguiente manera: la expresión 'derecho a decidir' «no aparece reflejada en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tampoco en los textos internacionales suscritos por España».

Concurso medial e individualización

Entre los puntos acordados por los componentes de la Sala de lo Penal está la de imponer una sola pena por sedición y malversación al apreciarse un concurso medial de delitos. Según el artículo 77 del Código Penal, se estima que concurre cuando existiendo dos acciones y dos resultados delictivos cabe entender que uno fue preciso para cometer el otro. Es decir, que las dos conductas analizadas no están desconectadas, sino que tienden a un mismo fin. Asimismo, la cuantía de la pena «no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos».

En el caso de los acusados por ambos delitos de sedición y malversación, el alto tribunal considera que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han actuado de una forma «desleal» en la administración de los fondos públicos «con un carácter instrumental respecto de la finalidad sediciosa».

La sentencia distingue entre los grados de responsabilidad de los acusados, según su mayor o menor participación en los hechos. De ahí que se hayan individualizado las penas. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por ejemplo, no eran cargos públicos en octubre de 2017 por lo que no han sido acusados de malversación a diferencia de Oriol Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat y a quien la Fiscalía situó como el coordinador general de toda la actividad de planificación y organización del referéndum.

Tercer grado

En cuanto al tiempo concreto de ingreso en prisión, la sentencia no ha estimado la petición de la Fiscalía que reclamaba que el tercer grado no comenzara a aplicarse hasta haber superado el cumplimiento de la mitad de la pena. Los magistrados consideran que esta disposición legal no puede ser interpretada «como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria» puesto que ésta corresponde a la Generalitat.

Unanimidad

Sin perjuicio de que una sentencia tan extensa -493 folios- y jurídicamente compleja requerirá un análisis sosegado durante los próximos días, los ciudadanos deben tener la tranquilidad de que la respuesta del Supremo ha sido contundente, unánime y emitida por los más prestigiosos magistrados. Y, por encima de todo, que han velado por el desarrollo de un juicio justo, garantista y equitativo. Por tanto, podemos confiar en que la sentencia superará el filtro en Estrasburgo sobre el nivel de garantías exigido en el convenio europeo de Derechos Humanos.