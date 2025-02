Junqueras presiona a Torra para que convoque elecciones en Cataluña El Govern enfría la petición y avisa al líder de ERC de que ahora no tocan elecciones porque «está muriendo gente»

CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 7 de mayo 2020, 15:23 | Actualizado 19:33h.

Oriol Junqueras presionó este jueves a Quim Torra para que convoque elecciones antes de que le inhabilite el Tribunal Supremo. Los comicios autonómicos en Cataluña estaban al caer hasta la llegada de la pandemia, que lo ha trastocado todo. El líder de Esquerra, en cualquier caso, vuelve a abrir el melón electoral cuando Torra lleva semanas haciéndose el sueco.

El presidente de la Generalitat quiere marcar los tiempos. Pero no controla todas las variables. El alto tribunal tiene pendiente su causa por desobediencia por no retirar los lazos amarillos, lo que podría provocar su inhabilitación. Nadie sabe cuándo podría resolver el Supremo aunque el consejero de Interior, Miquel Buch, opinó que podría llegar en el segundo semestre de este año.

Por tanto, quedan como mucho unos meses. En cuanto el alto tribunal regrese a la actividad, la legislatura catalana entrará en la cuenta atrás. Y cuando fije la vista pública al mandato de Torra le quedarán semanas. A pesar de que el escenario está poco claro, desde el Govern, y más en concreto los consejeros de JxCat, frenaron este jueves en seco las prisas trasladadas por Junqueras en una entrevista en RNE. Esquerra sigue firme en las encuestas aunque, a día de hoy, es toda una incógnita saber qué efecto tendrá en el electorado la crisis de la pandemia. JxCat y ERC llevan meses lanzándose casi a diario dardos envenenados pensando en las elecciones.

El primero en replicar a Junqueras fue Miquel Buch, de JxCat, que aseguró que, por ahora, no se puede pensar en elecciones porque «hay gente que está muriendo». Más tarde, salió al paso la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, también de JxCat, en la rueda de prensa diaria para informar sobre el coronavirus. «El Govern está centrado y concentrado en combatir la pandemia y la crisis social y económica que se deriva de ella, no contemplamos el escenario electoral», aseguró. Es decir una versión moderna del 'ahora no toca' de Jordi Pujol.

Pero es que ademas de presionar con el adelanto, Junqueras apretó al mandatario autonómicos para que entre ambos pacten la fecha de los comicios. Los republicanos temen que sus socios puedan sacar alguna ventaja con la gestión electoral. Budó abrió la puerta a pactar la fecha si bien poco después recordó al líder de ERC que quien decide cuándo se sacan las urnas a la calle es el presidente.

Budó, no obstante, dijo que no se puede descartar nada, pues en parte el calendario electoral podría depender del Supremo. «No podemos asegurar nada. Si llegan cuestiones sobrevenidas (como sería la inhabilitación de Torra), habrá que tomar decisiones», apuntó. Buch, de hecho, dio casi por sentado que el presidente de la Generalitat será inhabilitado, aunque avisó a Junqueras de que lo que necesita el país en estos momentos es que todo el mundo «cierre filas». «Si alguno cree que la preocupación ahora es quién gana las elecciones, está equivocado», advirtió.

«Muy a gusto»

Torra ha cerrado la puerta en las últimas semanas a abrir el melón electoral. «Estoy muy a gusto en el Govern», dijo la semana pasada. «No sé cuándo serán las elecciones», añadió. El presidente de la Generalitat se desmentía a sí mismo toda vez que meses atrás se comprometió a anunciar la fecha de los comicios cuando el Parlament aprobara los Presupuestos. Este extremo ya se ha producido pero ahora el dirigente nacionalista asegura que tiene «todos los esfuerzos y las energías centrados en epidemia». Incluso semanas atrás anunció que prevé presentar un nuevo plan de gobierno.