El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

«Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»

La familia del expresidente Guillermo Fernández Vara pide respeto tras difundirse su fallecimiento, que no se ha producido

Rocío Romero

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Guillermo Fernández Vara, que fue presidente de la Junta de Extremadura durante doce años y actual vicepresidente del Senado, se encuentra «luchando contra su enfermedad». ... Así lo ha publicado su familia en la cuenta de la red social X (antes Twitter) minutos después de que se difundiera su fallecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  2. 2 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  3. 3 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  4. 4 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  5. 5

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  6. 6 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  7. 7 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»

«Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»