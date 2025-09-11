El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Iglesias e Irene Montero. E. C.

Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Se trata de un centro por el que el fundador de Podemos y la diputada europea Irene Montero pagarán 1.000 euros al mes

Iñaki Juez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:31

Pablo Iglesias siempre ha realizado una encendida defensa de la enseñanza pública durante su carrera política. Hasta ahora. Porque el exfundador de Podemos, exvicepresidente y ... exministro de Derechos Sociales ha elegido un centro privado para matricular a dos de sus tres hijos que tiene con la también exministra de Igualdad y actual diputada europea Irene Montero. Los antiguos dirigentes de la formación de izquierda han sido vistos en dos ocasiones con los menores en la entrada del colegio madrileño, con una cuota mensual de 500 euros por alumno. Primero, a la actual diputada en el Parlamento Europeo llevándoles el lunes por la mañana a clase en el arranque de curso y después al politólogo recogiéndolos por la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  8. 8 Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo
  9. 9

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla
  10. 10 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo