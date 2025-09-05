El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El president de la Generalitat catalana, Salvador Illa EFE

Illa asegura que Sánchez «tiene cuerda para rato» y cree que debe repetir como candidato en las generales

El presidente de la Generalitat catalana niega que hablara de Presupuestos con Puigdemont

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:40

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes desde Valencia que Pedro Sánchez tiene «cuerda para rato» y se ha mostrado ... a favor de que repita como candidato del PSOE en las próximas elecciones generales previstas para 2027, si se agota la legislatura. Illa, en una conferencia en la capital valenciana, ha defendido la gestión del presidente del Gobierno en materia económica, territorial y de política internacional, y ha afirmado que se siente «orgulloso de él».

