El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
EP

ERC y EH Bildu se conjuran para «responder» a la «ola reaccionaria que se levanta en España»

Junqueras y Otegi califican el momento de la legislatura como «punto de inflexión», se muestran dispuestos a «colaborar» y analizan «escenarios» que pueden darse de cara al curso político en los «próximos meses»

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:58

Los líderes de ERC, Oriol Junqueras, y de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido este lunes en la sede de la formación abertzale, en ... San Sebastián, donde han «explorado respuestas a la situación complicada y poco esperanzadora generada en el mundo y en el Estado español«. En concreto, han analizado el curso que se inicia esta semana, con el horizonte del apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado. «España pasa por momentos complejos. Se encuentra en un punto de inflexión en el que se han generado nuevos retos. En este sentido, las formaciones catalana y vasca han analizado los escenarios que se pueden dar en los próximos meses», según el comunicado conjunto de los dos partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  7. 7 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  8. 8 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  9. 9 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  10. 10 Mbappé acaba con la ilusión azul

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ERC y EH Bildu se conjuran para «responder» a la «ola reaccionaria que se levanta en España»

ERC y EH Bildu se conjuran para «responder» a la «ola reaccionaria que se levanta en España»