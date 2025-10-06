Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya

La guerra en Gaza, Israel y el conflicto en Oriente Medio son cuestiones incómodas para Junts, obligada a hacer equilibrios. Desde la época de Jordi ... Pujol, el nacionalismo de centro derecha catalán ha profesado admiración por Israel. A diferencia de la izquierda, que en general se ha posicionado junto a la causa palestina.

Como sucesora de Convergència, Junts también ha heredado la simpatía por Israel. El soberanismo catalán, que habla de Cataluña como una nación milenaria, admira el proceso de construcción del Estado hebreo a partir de un pueblo y de una nación. La idea de hacer país, la voluntad de ser y la exigencia moral en el proyecto nacional está en el origen del ideario 'pujolista'.

Artur Mas, que llegó a liderar una campaña electoral encarnando a Moisés y el anhelo de su tierra prometida, heredó el fervor 'pujolista' por Israel y lo adaptó a los nuevos tiempos, al destacar su modelo económico de innovación, investigación, ciencia y conocimiento.

Junts ha heredado la admiración de CiU hacia el Estado de Israel y su proceso de construcción

En el independentismo catalán, además, siempre recuerdan que Tel Aviv, a diferencia de otros estados, no se pronunció en 2017 en contra de la independencia de Cataluña. Pero una cosa es Israel y otra, Netanyahu, aclaran los nacionalistas para matizar su apoyo hebreo.

Sin embargo, a Junts le ha salido una competencia inesperada. Aliança Catalana, abiertamente sionista, que cierra filas con el Gobierno de Netanyahu. Su antiislamismo le lleva a ser el actor político español, con más entusiasmo que Vox, que más defiende a Tel Aviv. La cuestión genera divergencias en el seno de Junts que tiene que hacer un continuo encaje de bolillos, pues hay dos almas dentro del partido.

La semana pasada fue un ejemplo. Por un lado, confirmó que mañana votará a favor del decreto del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel, igual que en el mes de mayo, y por otro, en el Parlament de Cataluña, se negó a firmar un texto consensuado por los grupos de la izquierda que «condenaba el genocidio» en Gaza y rechazó suspender el pleno. Respetó eso sí, a diferencia de Vox y Aliança Catalana, un minuto de silencio por Gaza.

Aliança Catalana, la formación de extrema derecha, defiende a Netanyahu y compite electoralmente con Junts.

Los postconvergentes calificaron la suspensión del pleno parlamentario de «ignominiosa». El diputado Francesc de Dalmases criticó que la Cámara catalana no canceló sus actividad cuando fueron encarcelados los presos del 'procés' ni cuando hace un año la Policía catalana activó la operación jaula para detener (sin éxito) a Puigdemont. Los junteros acusan al PSC y ERC de dejarse arrastrar por los comunes y de hacer pinza para situarles con la derecha.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado como «genocidio» la «matanza» que Israel está perpetrando en Gaza, pero los junteros siempre que pueden se desmarcan del frente propalestino que han formado en el Parlamento catalán el PSC, ERC, CUP y los comunes. El problema para los postconvergentes es que les incomoda aparecer en la foto con el bloque opuesto, el de las derechas, con el PP, Vox y Aliança Catalana.

No son ajenos en la formación nacionalista, además, al pulso de la calle que siempre defendieron en los años del 'procés'. Hasta la fecha, el independentismo presumía de que no había en Cataluña una causa que movilizara tanto a la gente a salir a manifestarse como la del soberanismo y la reclamación de un Estado propio. Sin embargo, las 70.000 personas que salieron el sábado en Barcelona a favor de Palestina triplicaron la cifra de asistencia a la protesta nacionalista de la última Diada del 11-S.

Críticas de Puigdemont

Hace un año, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el reconocimiento del Estado de Palestina, Carles Puigdemont lo calificó de «ocurrencia». Puigdemont también criticó recientemente a los socialistas por «haber provocado el boicot» de Israel al Mobile World Congress de Barcelona.

Junts ha heredado la admiración de CiU hacia el Estado de Israel y su proceso de construcción.

Fue la respuesta de Tel Aviv a las medidas adoptadas por el Ejecutivo central para el embargo de armas (que ahora apoya Junts) y al reconocimiento del «genocidio» en Gaza, que también avalan los postconvergentes. Josep Lluís Alay, mano derecha del expresidente de la Generalitat, ha calificado estos días la cobertura que ha realizado TV3 de la cuestión de la Flotilla como una «campaña de propaganda política gratuita para Ada Colau».