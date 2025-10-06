El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Junts preside en Bruselas una reunión de la dirección de Junts. EFE

Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya

Los de Puigdemont hacen equilibrios entre su apoyo al Estado hebreo, la situación en los territorios palestinos y el auge de Aliança Catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La guerra en Gaza, Israel y el conflicto en Oriente Medio son cuestiones incómodas para Junts, obligada a hacer equilibrios. Desde la época de Jordi ... Pujol, el nacionalismo de centro derecha catalán ha profesado admiración por Israel. A diferencia de la izquierda, que en general se ha posicionado junto a la causa palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  3. 3 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  6. 6 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  7. 7

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  8. 8 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  9. 9 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya

Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya