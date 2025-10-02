El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La portavoz de Junts per Catalunya Míriam Nogueras EFE

Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo

La iniciativa sigue sin tener aun así la convalidación asegurada dada la posición renuente de Podemos, que no adelanta su voto

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:12

El Gobierno cuenta ya con el apoyo de Junts para convalidar el próximo martes en el Congreso el real decreto sobre el embargo de armas a Israel ... . La formación liderada por Carles Puigdemont, que hasta ahora se mostraba reticente a adelantar su postura, ha confirmado ya que no será un obstáculo para que la iniciativa siga en marcha aunque votará a favor de su tramitación como proyecto de ley con la idea de poder introducir las enmiendas que considere precisas.

