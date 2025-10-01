El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La líder de Podemos, Ione Belarra, durante la rueda de prensa en el Congreso de este miércoles. EFE

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

El real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el 23 de octubre se debatirá y votará en el Congreso el martes que viene

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:00

Podemos podría tumbar la semana que viene en el Congreso la convalidación del real decreto que el Gobierno aprobó el 23 de septiembre y para ... aplicar un embargo en el comercio de armas con Israel. Los morados, cada vez más alejados del Ejecutivo, creen que se trata de una medida que «no va a servir de nada» ya que, como ha afirmado su líder, Ione Belarra, este miércoles en rueda de prensa en la Cámara baja, contiene excepciones que «no sirven para frenar el tráfico de armas a Israel». «El Gobierno está intentando engañar a la gente. Este embargo no afecta a las empresas filiales», ha insistido la secretaria general de la formación.

