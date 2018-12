IU de Asturias pide a Alberto Garzón y a Llamazares que «solventen su problema» Ramón Argüelles, coordinador regional de IU. / MARIO ROJAS «Lo importante es la organización, no las personas», afirma el coordinador regional de la coalición, Ramón Argüelles DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Lunes, 17 diciembre 2018, 15:17

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ramón Argüelles, trata de poner calma en la última polémica entre IU federal y el portavoz de la coalición en la Junta General, Gaspar Llamazares, tras la presentación el pasado sábado del partido Actúa, impulsado por el propio diputado regional y el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Esta mañana, el coordinador federal Alberto Garzón afirmó que crear un partido para competir electoralmente contra IU es algo «muy grave» y está «penalizado» y que, por ello, la dirección federal «tomará esta tarde una decisión sobre su futuro». Respecto a esta declaración, Argüelles afirmó que «IU es un partido democrático, que tiene sus garantías, sus órganos y sus procedimientos y supongo que tanto Alberto Garzón, que se supone que promueve este, como Gaspar, que ha sido un poco la polémica, podrán utilizar las herramientas democráticas que tengan que tener para solventar este asunto».

El coordinador de IU de Asturias también pidió a ambas partes que «pongan por delante las organizaciones a las personas» porque, añadió, «las organizaciones pueden llegar lejos, las personas somos prescindibles«.

En este sentido, y refiriéndose al proceso de primarias que Izquierda Unida de Asturias llevará a cabo en enero para elegir los candidatos al Principado, Ramón Argüelles afirmó que «lo importante es presentar una candidatura y comprometida con los valores de IU y de la izquierda. Nos gustaría llevar una propuesta consensuada con una mayoría del 80%, para que se vea que hay una base sólida».

Gaspar Llamazares mostró el pasado sábado, tras la presentación de Actúa, su disposición a presentarse a esas primarias. Incluso, como ya avanzó EL COMERCIO hace unas semanas, el sector crítico con Alberto Garzón, ampliamente mayoritario en Izquierda Unida de Asturias, trabajaba en la elaboración de una propuesta que estaría encabezada por el portavoz parlamentario.

Para Argüelles, «lo de menos es el lugar en el que se sitúa a las distintas personas» en esas listas. «Empezando por mi mismo. Yo nunca tuve ese problema ni ese dilema. Yo, como coordinador, me voy a poner a disposición de IU», añadió. «El objetivo, más allá de ir el número uno el número 20, o incluso de no ir, es poner la organización por delante y que hagamos una lista de gente realmente comprometida. Solo quiero eso. Ser candidato o no, no es ningún problema, aunque me ofreceré organización para lo que considera necesario, concluyó Argüelles.