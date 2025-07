La jefa de Jésica ante el juez: «Nos dijeron que dejáramos tranquila a la sobrina de Ábalos»

Virginia Barbancho, la que fuera jefa de Jésica Rodríguez en la empresa pública Tragsatec, confesó este jueves en la Audiencia Nacional que fue la «Presidencia ... de Adif», que entonces ostentaba la hoy imputada Isabel Pardo de Vera, la que ordenó que se «hiciera la vista gorda» con el absentismo total de la exnovia de José Luis Ábalos, quien jamás apareció por las oficinas ni entregó trabajo alguno, a pesar de recibir puntualmente su sueldo.

Barbancho, que compareció como testigo ante el juez Ismael Moreno, instructor de la parte del 'caso Koldo' que todavía se investiga en el tribunal de la calle Génova, afirmó que sus jefes recibieron instrucciones de la Presidencia del ente público para que «dejaran tranquila» a la entonces novia del exministro y que no la «acosaran» en ningún momento con llamadas a pesar de que no realizaba labor alguna.

Fue la propia Rodríguez la que confesó el pasado febrero ante el Supremo que cobró sin trabajar un solo día de dos empresas de la Administración Central siempre para bajo el paraguas de ADIF: primero desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) dentro del ministerio de su examante y, luego, desde 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque bajo la tutela de Agricultura.

Su jefa en esta ficticia última etapa laboral reiteró en la Audiencia Nacional que fueron tanto el gerente como el subdirector de Tragsatec los que le instaron a no hacer nada ante el evidente absentismo de Jésica Rodríguez. «Descubrí que no fichaba y me dijeron de Adif que la dejara en paz. Se lo dije a mi jefe. Le dije que no fichaba y que ni siquiera hacía parte horario. Pero me insistieron en que la dejara en paz y que la dejara de acosar. Y con eso ya se acabo», abundó la exjefa de Rodríguez, quien explicó ante el magistrado que no quiso a entrar en un enfrentamiento directo con sus superiores porque en una semana se marchaba.

Barbancho, a preguntas del fiscal Anticorrupción Luis Pastor, dijo no conocer al asesor de Ábalos, Koldo García ni a Isabel Pardo de Vera y negó que Joseba García, hermano de Koldo y la persona que supuestamente supervisaba a Jésica y fichaba por ella, trabajara entonces en Tragsatec.