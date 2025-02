Podemos pide a Barbón que siga el ejemplo de Gijón y retire los honores al Rey Emérito

José Luis González Gijón Jueves, 6 de agosto 2020, 04:08 Comenta Compartir

El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, hizo ayer un llamamiento a retirar todos los honores a Juan Carlos I. «Creemos que esa es la tónica que tienen que seguir todas las administraciones de Asturias.No se pueden seguir manteniendo los honores a una persona que ha huido de España después de conocerse un escándalo de varios millones de euros evadidos fiscalmente».

Daniel Ripa reclamó además al Gobierno regional que «mueva ficha» y «siga la estela marcada por el Ayuntamiento de Gijón», que ha decidido retirar el nombre de Juan Carlos I a una de sus calles.

La vía que Juan Carlos I tiene en Gijón no es la única con su nombre que hay en Asturias. En Arriondas (Parres), una de sus principales vías lleva el nombre del monarca, aunque el alcalde del concejo, el socialista Emilio García Longo, no tiene previsto seguir el ejemplo de Gijón.«Tengo mi juicio de valor, pero también la presunción de inocencia debe estar encima de la mesa», señaló.

La marcha de España del ReyEmérito después de conocerse sus posibles ilícitos en materia fiscal ha provocado que en diferentes puntos del país se levante un movimiento que pide quitar todos los honores públicos a su persona. EnAsturias, el Ayuntamiento de Gijón ha sido el primero en adoptar esta medida, pero en Parres han preferido esperar a la evolución de los acontecimientos. «No hay un procedimiento abierto ni una sentencia. Hay que esperar a la evolución de los hechos, que la justicia haga su trabajo y, a partir de ahí actuaremos», sostiene Emilio García Longo, quien cree no obstante que «por lo que se sabe, no me parece una actitud ejemplar para quien fue jefe del Estado».

Otro de los concejos que cuenta con una calle con el nombre del monarca es Cangas de Onís. Su alcalde, José Manuel González, ya descartó el pasado martes cambiar la denominación de la vía. La crisis sanitaria y el aluvión de visitantes de este verano son los principales campos de trabajo que afronta ahora este ayuntamiento, una casuística que también se da en Parres.«Sinceramente, ahora estamos centrados en otras prioridades».