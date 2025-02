El PP acusa al Gobierno de «hacer el ridículo» con el decreto ómnibus pese a que lo apoyará

El regreso al Congreso del decreto ómnibus que tumbaron PP, Vox y Junts el pasado 22 de enero no ha estado exento de una nueva bronca parlamentaria pese a que, en esta ocasión, el Gobierno cuenta con el sí ya anticipado por parte de los ... de Carles Puigdemont y, también, de los populares. El cambio de opinión se debió, principalmente, al acuerdo alcanzado entre el PSOE y los junteros que incluye 29 medidas como la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, pero también, y como novedad, la tramitación de la PNL para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido una vez más el encargado de defender el decreto. En un tono duro, ha cargado contra el «cambio de opinión» del PP. «Me gustaría dar las gracias a los grupos que han anunciado su sí, especialmente al PP. Sobre todo porque han cambiado de opinión, de unos argumentos que eran enormemente falsos, no quiero hacerles enrojecer, pero dijeron para votar no al decreto ley que los ciudadanos no entenderían que subiéramos impuestos, que defendía a los okupas, cedía palacetes o subía el IVA… Eso dijeron ustedes«, les ha espetado.

Bolaños ha vuelto a defender la devolución del palacete parisino que actualmente es la sede del Instituto Cervantes al PNV, como también incluye el decreto, y que algunos partidos de oposición han rechazado frontalmente escudándose en algunas sentencias de tribunales franceses. «Que se devuelva a sus legítimos dueños un edificio que fue robado por la Gestapo. Si el PP piensa eso, no nos hace falta la 'Madrid facha week' que organizó Vox este fin de semana», ha afirmado el ministro en referencia a la cumbre de Patriotas que el partido de Santiago Abascal celebró el sábado en Madrid, y al que acudieron dirigentes internacioales como Marine Le Pen, Matteo Salvini o el presidente de Hungría, Viktor Orbán.

El PP ha respondido, durante su turno de itnervención, alegando que el Gobierno «ha hecho el rídiculo» volviendo a traer un decreto «que dijo que no iba a ser troceado». «Más de la mitad de la intervención del señor Bolaños se ha dirigido al PP y no al decreto, por algo será. Diez minutos intentando convencernos de que este decreto es igual que el que se tumbó, el que dijo Sánchez que no iba a ser troceado. Sin embargo nos traen un texto con menos medidas. Ya empieza a ser costumbre que el Gobierno haga el ridículo, como en la rueda de prensa de hoy», le ha respondido el diputado del PP Jaime de Olano, que ha señalado que Sánchez «se ha tragado el sapo de la cuestión de confianza» exigida por Junts. Para los populares, esto no será una PNL «sino una verdadera cuestión de confianza».

«Tienen bloqueados un montón de proyectos de ley porque no son capaces de poner de acuerdo a sus socios», ha proseguido Olano, que, alineándose con las posiciones de Sumar, ha afeado al Gobierno «querer hacer tributar a los perceptores del SMI».

Junts, por su parte, ha señalado que el Gobierno «no es de fiar» y ha acusado al propio Bolaños de armar «una campaña de manipulación no improvisada para enfadar a la gente«, alegando, ha dicho durante su turno de intervención el diputado de los junteros Isidre Gavin i Valls. «Una de las consecuencias es que no se habla de los escándalos que tienen todos los días en la prensa. Ustedes no son de fiar, prefieren la coacción y el chantaje a la negociación y con nosotros eso no funciona», ha zanjado.

Gavin i Valls ha culpado al Ejecutivo de traer al Congreso un paquete de medidas que «no contaba con el respaldo de la mayoría» de la Cámara baja. «¿Por qué presentaron un decreto con medidas urgentes y sensibles sin acordarlas con nosotros antes? Las medidas sociales no peligraban y así ha sido, pese a que hablaron de la maldad de Junts«, ha señalado el diputado de Junts.

Pero las palabras duras contra el Gobierno no solo han llegado por parte de los de Puigdemont, tambien de otro de los partidos que formaron parte del bloque de investidura, Podemos. En un momento en el que los morados han puesto en marcha el proceso para su quinta asamblea estatal, que se celebrará en abril y con la que esperan reforzar su hoja de ruta «independiente» a la del PSOE. Su secretaria general, Ione Belarra, ha afirmado desde la tribuna que «estamos ante un Gobierno débil, un Gobierno sin proyecto político y que fantasea con una adelanto electoral. Sería un gravísimo error, ponerle una alfombra roja a la ultraderecha». «Llevan un año mintiendo a la gente, usando a Junts y PNV para hacer lo que querían hacer, elimina el gravamen a las empresas», ha espetado.

Pulso entre Sumar y PSOE

Por parte de Sumar, cuya relación con el PSOE se ha tambaleado esta semana debido a las diferencias por la tributación, por primera vez, de los trabajadores que perciben el SMI, tras su subida de 50 euros mensuales, ha intervenido su portavoz, Verónica M. Barbero, que ha evitado hacer referencia a la cuestión. «Es un día agridulce. Por un lado vamos a aprobar medidas indispensables, pero por otro, por culpa de Alberto Núñez Feijóo millones de personas temblaron viendo que sus pensiones no iban a subir o que tuvieorn que hacer cola para renovar su abono de transporte, porque iba a subir», ha puntualizado.

Barbero, en un dardo no velado al socio mayoritario de coalición, ha dicho que los avances en economía «no pueden quedar solo en la portada de 'The Economist'» y que es necesaria una reforma fiscal para que «los que más tienen, paguen mas». Ya en referencia al encontronazo por el SMI, la portavoz de Sumar ha afimardo que «no es coherente hacer rebajas fiscales a los rentitas y, al mismo tiempo, hacer tributar a la gente que cobra el SMI».