Junts amenaza con «consecuencias penales» a Llarena y Marchena si no aplican la amnistía a Puigdemont

Junts mantiene el tono hostil contra los jueces del Supremo, que no han aplicado hasta la fecha la ley de amnistía en lo que se ... refiere al delito de malversación. Después de que días atrás, Carles Puigdemont acusara a Llarena y Marchena, magistrados del Alto Tribunal, de «sediciosos» y «prevaricadores», su partido ha anunciado este lunes su intención de emprender «acciones» pertinentes para que Puigdemont, Puig y Llarena puedan beneficiarse de la ley de amnistía. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido al juez Llarena de que tras la sentencia del Constitucional, que ha avalado la norma, debería retirar de manera «inmediata» las órdenes de detención. De contrario, ha avisado de que podría incurrir en «consecuencias penales». «Si hay algún juez que se niega a cumplir la ley tiene que haber responsabilidades administrativas o penales», ha insistido. Junts ha vuelto a arremeter con dureza contra los jueces del Supremo que a su entender están dando un «golpe de estado togado», por «boicotear» una norma declarada constitucional. La actitud del Supremo, según Rius, es «antidemocrática, sedicioso y prevaricadora».

Junts, mientras, ha cargado también contra la negociación que mantienen el Gobierno y ERC sobre una propuesta de financiación para Cataluña. Los junteros exigen un sistema que vaya en la línea del concierto económico y que implique salir del régimen común es inaceptable. El Gobierno central y el Govern han fijado para el 14 de julio el límite para pactar una propuesta de modelo para Cataluña. Junts cree que la vicepresidenta Montero está «invalidada» como negociadora por su doble condición de ministra de Hacienda y candidata en las elecciones andaluzas. Según Rius, Montero habla de una financiación singular para Cataluña que sea aplicable al resto de las autonomías. Si es así, Junts considera que estamos ante un nuevo «café para todos». «Algo singular», como pide ERC, no puede ser válido para todas las autonomías, advierten los postconvergentes.

Esquerra, por su parte, ha instado a la Moncloa a mover ficha antes del 14 de julio. Los republicanos se han conjurad para que el caso Cerdán no haga descarrilar la negociación sobre el pacto fiscal. «El momento es complicado. Pero no es excusa para no cumplir con Cataluña», ha asegurado el portavoz republicano, Isaac Albert. «Hay agua en la piscina, ha admitido, pero no lo suficiente para tirarnos».