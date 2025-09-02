El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Junts Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. EP/EFE

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Los junteros reclaman a los socialistas interlocutores con «autoridad de negociación» para la mesa de Suiza

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:57

Junts per Catalunya ha situado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de esta tarde en Bruselas en clave de política española y como ... un movimiento de Pedro Sánchez, ha lamentado que llega un año tarde, pero ha valorado que supone un «reconocimiento político» de los socialistas hacia el expresidente de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  3. 3 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5

    La educación concertada acepta «un mal acuerdo» y desconvoca la huelga del inicio de curso en Asturias
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  7. 7 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  8. 8 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  9. 9 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  10. 10

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»