El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Junts Carles Puigdemont durante la reunión con Salvador Illa EP

Junts insiste en reclamar un encuentro entre Sánchez y Puigdemont

El presidente del Parlament recomienda al Gobierno un encuentro, tras el de Illa

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:40

Junts vuelve a pedir una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Lo ha hecho, tres días después del encuentro entre Salvador Illa y ... el líder de Junts en Bruselas, en la delegación del Govern ante la UE. Quien primero hizo la petición de Junts para que se celebre una reunión entre Sánchez y Puigdemont fue el secretario general de Junts, Jordi Turull. Horas antes de la cita entre Illa y el expresident, el número dos convergente calificó de importante la cita del presidente de su partido con el presidente del Gobierno, si se acaba produciendo. «Para nosotros es importante que se miren a los ojos», afirmó Turull, en TV3.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  4. 4

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  5. 5 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  6. 6 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  7. 7 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  8. 8 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Junts insiste en reclamar un encuentro entre Sánchez y Puigdemont

Junts insiste en reclamar un encuentro entre Sánchez y Puigdemont