Junts rechaza la quita del FLA pactada por ERC y no descarta tumbarla en el Congreso

Junts per Catalunya ha mostrado este martes su rechazo al acuerdo alcanzado ayer lunes entre el Gobierno y ERC para condonar a Cataluña el 22% ... de su deuda con el fondo de liquidez autonómica (FLA). Los de Puigdemont amenazan con tumbar la medida en el Congreso, pues han asegurado que supone una «tomadura de pelo» que consolida el «café para todos». «Nos quieren dar gato por liebre», ha asegurado la portavoz de Junts en el Parlamento catalán, Mónica Sales, que no obstante no ha querido aclarar la posición de los 7 diputados postconvergentes en el Congreso. En cualquier caso, no se descarta nada.

Junts anunció ayer la retirada de la propuesta de la cuestión de confianza a Pedro Sánchez y lo hizo sin tener un acuerdo cerrado sobre el traspaso de inmigración. Los de Puigdemont han reculado sin poder decir que cobran por adelantado y han dado una prórroga al diálogo con el Gobierno. Pero al día siguiente de la marcha atrás, han buscado la confrontación con Esquerra, que ha cobrado protagonismo en sus contactos con el Gobierno. Los postconvergentes han tratado de rebajar el alcance del acuerdo sobre el FLA, a pesar de las críticas que está recibiendo el Ejecutivo por parte de las autonomías del PP. La reacción de Junts no es nueva en relación a alguna concesión lograda por los republicanos anteriormente, como pasó con el traspaso de Cercanías o la propuesta de financiación singular, que los junteros también consideran un café para todos que no permitirá a Cataluña salir del régimen común. Según Junts, todas las comunidades autónomas saldrán beneficiadas por la quita de la deuda, por lo que la parte proporcional que deberán asumir los catalanes será la misma. «Este dinero es de los catalanes, por lo que no tenemos que dar las gracias a nadie», ha afirmado. Los nacionalistas insisten en su tesis del déficit fiscal para justificar que el dinero que el Estado prestó a la Generalitat pertenece a los catalanes. Junts ha criticado que el Estado condonará más deuda a Andalucía que a Cataluña. «Cataluña es la segunda por la cola que menos porcentaje se condonará de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con solo el 22,2% de su deuda total. Y, además, hay comunidades fuera del FLA que recibirán dinero para condonar deudas bancarias», ha reprochado Sales. La propuesta de Junts «es la condonación de la totalidad del FLA, que supone más de 73.000 millones de euros».

