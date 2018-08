Juristas asturianos ven «forzada» la utilización de un decreto para agilizar la exhumación de Franco 01:49 Vista de la explanada del Valle de los Caídos. / EFE Catedráticos coinciden en que no se trata de una cuestión «extraordinaria» ni «urgente», por lo que creen que este mecanismo no está justificado ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 23 agosto 2018, 00:50

«No está justificado». Juristas asturianos ven «forzado» el uso del decreto ley anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez para agilizar la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Al margen de la opinión política de cada uno, desde un punto de vista jurídico coinciden en que el uso de este mecanismo legal no está justificado en este caso. La Constitución, recuerdan, reserva esta potestad al Gobierno para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad» y ninguno entiende que la retirada de los restos del dictador, después de más de 40 años, cumpla estos requisitos.

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde opina que es una prueba más del «uso abusivo» de los decretos ley «al que tienden los Gobiernos, no solo éste, también el anterior, que estuvo gobernando dos legislaturas a golpe de decreto ley». Argumenta que «no es un escenario imprevisible» y que tampoco afecta «a la situación económica del país» o que requiera de urgencia «para evitar males mayores». Además, alerta de las consecuencias que podrían generarse en el caso de que se inicien los trabajos y no lleguen a completarse porque no se convalide antes el decreto en el Congreso o, incluso, que dentro de unos años se declare inconstitucional.

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar también ve complicado justificar «la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución». No obstante, ve «poco factible» que PP y Ciudadanos insten una cuestión de inconstitucionalidad en un tribunal ordinario o intenten llegar a un recurso de amparo «porque les tildarían de franquistas», así que el recurso «quedaría en manos de la familia».

Benito Aláez Corral, catedrático de Derecho Constitucional, avala la decisión política, pero también ve inoportuno utilizar un decreto ley. «Si ha estado enterrado allí 40 años, puede estarlo uno más», argumenta el jurista, que considera que la tramitación más correcta sería presentar un proyecto de ley. «El decreto ley es la solución más cómoda y de la que abusan todos los gobiernos», reprocha.