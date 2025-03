La libre circulación por toda España a partir del 21 solo se podrá limitar por orden judicial

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Viernes, 12 de junio 2020, 15:39 | Actualizado 16:29h. Comenta Compartir

Salvador Illa lo repitió hoy hasta la saciedad, aunque el Gobierno viene avisándolo desde que comenzó la desescalada: las restricciones a la libertad de movimientos de los españoles desaparecerán por completo a las 23:59 horas del sábado 20, cuando expire la última prórroga del estado de alarma. O sea, el domingo 21 de junio, cualquier ciudadano, con independencia de la provincia o comunidad en la que viva y en la fase en la que ésta se encuentre en ese momento, podrá moverse libremente por cualquier punto de España porque sin el estado de alarma es imposible limitar gubernativamente un derecho fundamental como la libertad de deambulación.

El ministro de Sanidad ya advirtió este viernes a las comunidades, como también lo han avisado juristas tanto del Gobierno central como de las autonomías, que los ejecutivos regionales (incluidos los de las zonas más avanzadas) a partir del domingo de la semana que viene no podrán restringir en modo alguno la entrada a sus territorios de forma preventiva a ciudadanos de otras comunidades, aunque provengan de áreas con tasas mucho más elevadas de contagios.

Illa explicó que las autonomías tendrán un margen de actuación muy restringido para limitar los movimientos de población -«operaciones quirúrgicas», las calificó- pero solo en el caso de que haya rebrotes (o una alerta sanitaria confirmada) y exclusivamente con autorización judicial.

En esa línea, el titular de Sanidad puso como ejemplo a seguir el caso del hotel H10 de Costa Adeje Palace, en Tenerife, donde las autoridades canarias, confinaron a finales del pasado febrero, antes de la declaración del estado de alarma, a casi un millar de turistas tras confirmarse el positivo de un médico llegado desde Italia. El Ejecutivo insular, tras decretar la emergencia sanitaria, obtuvo una orden judicial para poner en cuarentena a los centenares de turistas.

El fin de estado de alarma, sin embargo, no llevará emparejada la libre salida al extranjero. El Gobierno no necesita de la vigencia de esta figura legal para mantener cerradas las fronteras, ya que sigue activa la emergencia sanitaria. El Ejecutivo ya ha anunciado que no atenderá la recomendación de la UE de comenzar a abrir las fronteras el 15 de junio y que hasta el 1 de julio no levantará las vallas de los pasos fronterizos de Francia y Portugal.