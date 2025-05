Mañueco: «Sánchez y Ábalos impulsaron una moción de censura con tránsfugas con la sumisión del PSOE de Castilla y León»

El 10 de marzo de 2021 se registró en las Cortes de Castilla y León la primera moción de censura en casi cuatro décadas de ... autonomía. Formaba parte de una jugada a tres bandas con Murcia y Madrid y con Ciudadanos como partido necesario para articular el cambio. Y el PSOE, desde Ferraz, «trabajó», en palabras de José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización nacional, para convencer a varias procuradoras naranjas de que dieran el paso. Eso es lo que se demuestra con los whatsapps entre Pedro Sánchez, secretario general socialista y presidente del Gobierno, y José Luis Ábalos, desvelados por El Mundo.

«Sale a la luz lo que algunos querían ocultar y nosotros siempre dijimos. Sánchez y Ábalos impulsaron una moción de censura en Castilla y León con la complicidad y la sumisión del PSOE en Castilla y León», concluía Alfonso Fernández Mañueco este miércoles, justo antes de que comenzara el Pleno de las Cortes con el informe anual del procurador del común. «Y además fue un claro ataque a la democracia en nuestra tierra. Se hizo en medio de la pandemia, en el peor momento. Eso pone de manifiesto por un lado la catadura moral del PSOE y por otro, que el PSOE intentó usurpar el poder con tránsfugas».

La única procuradora que dio el paso, de los 12 de Ciudadanos en aquel momento, fue María Montero, que se quedó como no adscrita pero que después, cuando la moción de censura ya estaba abocada al fracaso, se abstuvo en la votación. Al menos otras dos parlamentarias naranjas sopesaron seguir sus pasos. El PSOE de Castilla y León tenía 35 procuradores entonces, más dos de Unidas Podemos. Ni Por Ávila ni UPL, con uno cada uno entonces, votan a favor tampoco.

«¿Hay opciones?», preguntaba Sánchez a Ábalos. «Nos falta una que iba a pasar al Grupo Mixto igual que la otra pero se echó para atrás», le responde el entonces ministro.

Ciudadanos, el día que Luis Tudanca registra la moción de censura, sale por dos veces a reafirmar su compromiso con el pacto de Gobierno. Primero, el portavoz, David Castaño, con el portavoz popular, Raúl de la Hoz. Después, Francisco Igea junto a Alfonso Fernández Mañueco. Sin embargo, ya se había empezado a fraguar mucho antes este movimiento. Y, como ya se contaba entonces en El Norte, no desde Castilla y León. Así se explicaba entonces, en el minuto 1 de la moción: «Fuentes socialistas aseguran que la negociación había comenzado. No aquí. Luis Tudanca no había hablado, por ejemplo, con la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel. Ni con Francisco Igea […]. Ni con David Castaño, portavoz del grupo parlamentario». El propio Tudanca confirmaba entonces que había «movimientos». Y otra noticia del mismo día, datada en Madrid, afirmaba: «El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pilota las negociaciones que ha emprendido su partido con Ciudadanos para tratar de desbancar al PP tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León».

Para Mañueco, esto solo es la confirmación de lo que siempre ha definido como un movimiento desleal y al margen de los intereses de los ciudadanos, «en lo peor de la pandemia». El 10 de marzo de 2021 había 382 hospitalizados en planta con diagnóstico compatible con covid-19, y 168 en la UCI. Era el momento de descenso de la segunda ola, que había alcanzado un pico de 2.005 hospitalizados en planta y 321 en UCI a finales de enero.

«Ese Sánchez de los whatsapps sigue mandando en el PSOE aquí, en nuestra tierra. Nada ha cambiado en el PSOE de Castilla y León. El secretario general del PSOE de Castilla y León debe pedir perdón de manera inmediata a las personas de nuestra tierra y apartar inmediatamente a todas aquellas personas de su equipo que intentaron la compra de votos», ha reclamado Alfonso Fernández Mañueco este miércoles.

La moción no prosperó, aunque hasta el último momento no hubo respiro en las filas del PP. Tanto fue así que Pablo Casado apareció por las Cortes a última hora, tras un rato en el coche dando vueltas, para felicitar a Mañueco por el triunfo ante la maniobra socialista.

La probabilidad de una segunda moción de censura es lo que ha esgrimido siempre Mañueco que fue el detonante de la convocatoria anticipada de elecciones, por sorpresa, el 21 de diciembre de 2021. Unos movimientos que Ciudadanos en Castilla y León siempre negó.

De aquel grupo de Ciudadanos, Francisco Igea es el único superviviente en las Cortes, ya fuera del partido. David Castaño es asesor del PP en el Ayuntamiento de Salamanca; Marta Sanz, portavoz popular en Arroyo; Luis Fuentes, delegado para el Corredor Atlántico en la Junta; Miguel Ángel González, asesor en la Consejería de Presidencia de la Junta; Teresa Gago, concejala del PP en el Ayuntamiento de Zamora. El resto acabó su aventura en primera línea política: María Montero volvió a su negocio familiar; Alba Bermejo y Blanca Negrete abandonaron la política, José Ignacio Delgado dejó la formación y se quedó, tras 19 años como alcalde de su pueblo, Caleruega, como teniente de alcalde. Y Javier Panizo entró en la Ejecutiva de Ciudadanos en 2023 tras su enésimo acto de refundación.