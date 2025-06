Los Mossos «no contemplaron» que Puigdemont pudiera huir tras su mitin en Barcelona el pasado 8 de agosto

Eduard Sallent, jefe policial del operativo que los Mossos pusieron en marcha el pasado 8 de agosto, con motivo del regreso y posterior huida de ... Puigdemont, ha asegurado este lunes ante el juez que se dieron las instrucciones para la detención del líder de Junts, pero que lo difícil era dar con el momento adecuado. Sallent, actual comisario del cuerpo, ha declarado ante el juez en calidad de testigo. Lo ha hecho en el marco de la investigación que instruye una jueza contra tres agentes, acusados presuntamente de ayudar a Puigdemont a huir de nuevo a Bruselas.

Puigdemont estuvo en la capital catalana, según confesó Jordi Turull, entre el martes 6 de agosto y el 8 jueves 8 de agosto de 2024. El día 8, apareció públicamente. Pronunció una conferencia en el Arco del Triunfo, muy cerca del Parlament, y más tarde huyó, sin pasar por la Cámara catalana como había anunciado. Sallent ha ratificado ante la magistrada el contenido del informe que encargó el juez Llarena para que los Mossos explicaran el dispositivo y arrojaran algo de luz sobre la razón por la que el líder de Junts no fue detenido, cuando se paseó por el centro de Barcelona ante cientos de personas. En el informe, la Policía catalana venía a decir que Puigdemont les engañó y que el plan era detenerlo antes de entrar al Parlament, a donde pretendía acudir para asistir al pleno de investidura de Illa.

Sallent ha asegurado este lunes que en el dispositivo policial no estaba contemplado que pudiera marcharse y huir, como así hizo. Tras su discurso, que estaba anunciado previamente, Puigdemont salió por la parte de atrás del escenario, se montó en un coche y sorteó todo el operativo policial, hasta el punto que los mossos que le seguían le perdieron la pista. Del coche, se trasladó a un piso, donde permaneció oculto, hasta que se levantó la operación jaula que se había puesto en marcha para su detención. Volvió a Waterloo sin que ningún policía se lo impidiera. Ni en Barcelona ni en la frontera con Francia. De lo que ha trascendido de la declaración de Sallent, se puede desprender que no es descartable que los tres agentes imputados por ayudar a Puigdemont tuvieran conocimiento previo del operativo. También que los Mossos no se coordinaron con la Policía Nacional para el control de fronteras.