Ortega Smith acusa a la izquierda de «borrar la historia» al quitar honores a Juan Carlos I Javier Ortega Smith junto a un grupo de jóvenes con los que mantuvo un encuentro ayer en el chalé de un empresario gijonés en Somió. / Damián Arienza «No nos oponemos al uso de lenguas como el asturiano, sino a que sean usadas para enfrentar y excluir a los españoles», afirma el dirigente de Vox P. ALONSO Martes, 11 agosto 2020, 02:32

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, acusó ayer a «quienes quieren reescribir la historia a base de cambiar los nombres de las calles» de actuar desde un «sectarismo que nada tiene que ver con la verdad histórica que nosotros reivindicamos». Así lo manifestó momentos antes de participar en un encuentro con jóvenes simpatizantes celebrado en la residencia de un empresario de Gijón, tras ser preguntado acerca de la decisión del Ayuntamiento de la ciudad de retirar el nombre de Juan Carlos I de una de sus avenidas.

Para Ortega Smith «se deben contar las cosas como fueron y que cada español y cada historiador juzgue la historia como crea conveniente». Todo lo demás, añadió, es tratar de «dividirnos a los españoles» y forma parte del «totalitarismo, del sectarismo y de querer hablar solo de una parte de la historia, la que a ellos les interesa, borrando toda la demás».

El secretario general de Vox responsabilizó de ello tanto a PSOE y Podemos, a los que se refirió como «extrema izquierda», como a la «derechita cobarde y acomplejada del PP, que no fue capaz de derogar la ley de desmemoria histórica, mal llamada de memoria histórica», señaló, cuando tuvo las mayorías absolutas que le hubieran dado la oportunidad de hacerlo, recordó.

Acompañado por el diputado de Vox por Asturias, José María Figaredo; la parlamentaria autonómica Sara Álvarez Rouco, y del presidente del partido en la región, Rodolfo Espina, Ortega Smith aludió también al asturiano tras la reciente polémica surgida en torno a su uso en la Junta General y que ha desembocado en una queja formal. En este sentido, defendió el «derecho y el deber de poder hablar español en todas las instituciones y administraciones».

No obstante, puntualizó, «eso no significa que Vox no reconozca el valor histórico» de otras lenguas en España. «No nos oponemos al uso de lenguas como el asturianos, sino a que sean usadas como arma política para enfrentar y excluir a los españoles». Asimismo, el dirigente defendió que «no se usen las lenguas como algunos quieren, bien para crear chiringuitos lingüísticos, para enfrentarnos o para excluir a quienes quieren trabajar en las administraciones».

Moción de censura

Durante su intervención ante los medios, Javier Ortega Smith defendió la moción de censura contra el Gobierno de Sánchez que su partido planteará al regreso del periodo vacacional. «Necesitamos sacar a este Gobierno socialcomunista de la Moncloa y dar voz a los españoles para que tengan un nuevo Gobierno», advirtió.

«El cambio de Gobierno sería una esperanza para todas la regiones, para todas la provincias porque daríamos la vuelta al sistema actual», sostuvo. Así, el secretario general de Vox señaló que para Asturias significaría tener «los recursos necesarios para que se invierta en quienes son capaces de generar riqueza y empleo o en las infraestructuras necesarias para que deje de estar aislada por ferrocarril».