Otegi niega que se reuniera con Sánchez: «Nunca he estado con él»

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado tajantemente que participase en su momento en una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, para negociar el apoyo de la izquierda independentista a la moción de censura de junio de 2018 que desembocó en la salida del poder de Mariano Rajoy. El digital 'El Español' publicó este fin se semana que Sánchez y Otegi, acompañados del socialista Santos Cerdán, se reunieron antes de aquella sesión parlamentaria en un caserío vasco tras ser conducido al mismo por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, investigado por el cobro de mordidas en contratos de obras públicas. También señalaba que la cita había sido auspiciada por Antxon Alonso, empresario también involucrado presuntamente en la trama como propietario de la empresa Servinavar.

Otegi ha negado la información. «Es falsa del principio a fin», aunque ha asegurado que sí se he entrevistado en diferentes ocasiones con Cerdán, que era su interlocutor habitual en el PSOE. «No me he reunido nunca con Sánchez, no le conozco», ha añadido para señalar que «esta fake news obedece a una estrategia del bloque reaccionario PP-Vox para derribar a este Gobierno, que creen que se les ha ido de las manos».

En relación con la confirmación esta mañana de Koldo García, que habría conducido a los dirigentes socialistas al supuesto encuentro y que ha asegurado que es verdad, Otegi se ha limitado a señalar que «es mentira» y le ha retado a que demuestre «y diga en qué caserío, que día y a qué hora» se produjo esa reunión.