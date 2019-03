«El comportamiento de Luis Venta no está a la altura de un partido democrático y serio» El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, en la rueda de prensa que dio ayer. / PETEIRO El portavoz del PP en Gijón niega que estuviera enemistado con el secretario general y exige que se depuren responsabilidades P. LAMADRID GIJÓN. Jueves, 14 marzo 2019, 04:04

«Profundamente desagradable». Así calificó ayer Pablo González la situación que vive desde que la Policía Nacional le comunicó que todos los indicios apuntaban al secretario general del PP asturiano, Luis Venta, como el autor del anónimo amenazante que recibió el portavoz del grupo municipal popular en Gijón a finales de enero. Una investigación que ha llevado al presidente del PP nacional, Pablo Casado, a destituirle de todos sus cargos. El concejal ofreció una rueda de prensa para dar su versión de este asunto que ha vuelto a agitar las aguas de PP regional. «No lo pensé dos veces porque ya me había pasado en alguna otra ocasión hace años y lo llevé a la Policía y me olvidé del tema», explicó.

El asunto «cobró vida propia» cuando las investigaciones de la Brigada de Información de la Comisaría de Gijón descubrieron que todas las señales apuntaban a Venta, incluso un vídeo en el que se le ve entrar en una oficina de Correos de Oviedo a la hora en las que se envió el anónimo. Fueron los agentes quienes llevaron, de oficio, el tema al juzgado. «Me siento la víctima de la situación, pero, en cualquier caso, la parte pasiva porque no he hecho nada más que poner en conocimiento de la Policía un escrito que consideré claramente amenazante», manifestó González, al tiempo que remarcó su «tremenda sorpresa» al enterarse del resultado de las diligencias policiales.

Asimismo, el portavoz del PP en Gijón lamentó este episodio y quiso «pedir disculpas a los gijoneses y asturianos» porque la actuación de Venta «no está a la altura de un partido democrático, sano y serio; hay comportamientos que no lo están». Tambiénaprovechó para agradecer a la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, «su apoyo personal y público», al igual que a todos los compañeros que se pusieron en contacto con él para solidarizarse con su situación. «Quisiera reafirmarme en el mensaje que Teresa Mallada lanzó ayer (por el martes) y es que esta situación requiere necesariamente aclararse. En ello está el Comité Nacional del Derechos y Garantías, por un lado, y el juzgado, por otro y requiere llegar hasta el final», subrayó el concejal.

Distracción de la campaña

González también instó a quien tenga algo en su contra a decírselo a la cara o ante los tribunales. Además, incidió en que está deseando ponerse a trabajar para apoyar la campaña de Mallada y del candidato a la Alcaldía de Gijón, Alberto López-Asenjo. «Esto distrae, despista, y no se centra en lo que de verdad es nuestra obligación, que es trabajar por los ciudadanos», añadió. Asimismo, negó que estuviera enemistado con Venga o con otras personas del PP y ha calificado de «absurdas» las acusaciones del anónimo sobre sus labores empresariales porque no es administrador de una firma desde hace 18 años.

«Lo primero, sorpresa; lo segundo, decepción, y lo tercero, cabreo» son sus sentimientos ante este episodio. Por otro lado, González aseguró que desconoce si Venta actuó movido por una tercera persona. «Tendrá que decirlo él; no seré yo quien haga interpretaciones ni quien alimente una polémica que no tengo ningún interés en alimentar, sino todo lo contrario», señaló. A su parecer, el tema del anónimo amenazante no implica una ruptura en el partido entre los afines a Mallada y a la presidenta regional, Mercedes Fernández. Tampoco afeó el respaldo de la dirección autonómica a Venta en una reunión mantenida ayer en la Junta General del Principado:«Al final, cualquier persona razonable puede ver lo que está pasando y hay que partir de la presunción de todo el mundo».