Pablo González sobre las amenazas de Venta: «Ha sido una tremenda, terrible y desagradable sorpresa para mí» Pablo González y Luis Venta, en una rueda de prensa conjunta. / EFE Toda la documentación acerca de las amenazas de Luis Venta al portavoz del Grupo Municipal Popular está ya en manos del Comité de Derechos y Garantías de Madrid del PP EUROPA PRESS Oviedo Martes, 12 marzo 2019, 14:09

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Gijón, Pablo González, ha mostrado este martes su sorpresa cuando descubrió que la carta con amenazas recibidas contra él en la sede del PP gijonés habían sido dejadas por el secretario general de su partido en Asturias, Luis Venta Cueli, a su vez diputado regional. «Ha sido una tremenda, terrible y desagradable sorpresa para mí», ha asegurado González tras hacerse pública la información acerca de la citada carta de amenazas, motivo por el que Génova había decidido destituir a Venta Cueli de su cargo como secretario de área de Medio Rural y Despoblación del PP y le suspenderá también de sus funciones como secretario general del partido en Asturias.

González, que ha preferido por el momento no hacer más declaraciones acerca del tema, ha señalado, no obstante, que no ha tenido «ninguna desavenencia personal con nadie». Toda la documentación acerca de este tema está ya en manos del Comité de Derechos y Garantías de Madrid del PP.

Cabe recordar, asimismo, que González se afilió con 18 años al partido, a lo que era entonces Alianza Popular, por lo que lleva 30 años de militancia a excepción del parón entre el 4 de enero de 2011, cuando se dio de baja hasta mayo de ese mismo año en el que se volvió a afiliar en Madrid para en noviembre trasladar su afiliación a Gijón tras pedirle la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que volviera.

En ese 'impass', y después de darse de baja del PP, se afilió a Foro cuando se creó el partido. Ya de nuevo en el PP ostentaría diversos cargos hasta entrar de nuevo como concejal en 2015 hasta la fecha. González pasó a ser portavoz municipal cuando su antecesor, Mariano Marín, dejó el cargo para ser delegado del Gobierno en Asturias. Anteriormente ya había formado parte del Grupo Municipal Popular de 2003 a 2011.

Fue precisamente con la presidenta del PP gijonés y portavoz en aquella época, Pilar Fernández Pardo, cuando González rechazó apoyar el nombramiento del ex dirigente del PCE, Santiago Carrillo, como Hijo Predilecto de Gijón. Posteriormente, González se mostró contrario a que no se hubiera elegido al ex ministro entonces del PP, Francisco Álvarez-Cascos -antes de que fundara Foro Asturias-, como candidato 'popular' a la Presidencia del Principado. Un cúmulo de circunstancias que le llevó a abandonar el PP.

Respecto a la carta amenazante, González presentó una denuncia a la Policía. La investigación policial apunta al secretario general del PP asturiano. Este fue designado secretario de área de Medio Rural y Despoblación del PP con la llegada de Pablo Casado a la Presidencia del partido el pasado mes de julio. Además, fue designado 'número dos' del PP asturiano que preside Mercedes Fernández en el congreso regional celebrado en marzo de 2017.