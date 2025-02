El Parlamento andaluz expulsa a Teresa Rodríguez del grupo de Podemos e IU

La unión de la izquierda andaluza ha saltado por los aires después de que el Parlamento autonómico, a petición de IU y Podemos, haya expulsado a Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines del grupo parlamentario Adelante Andalucía por «transfuguismo», al entender que lograron el ... escaño en 2018 por la formación de la que se han dado de baja. La decisión ha generado una reacción furibunda por parte de la dirigente de Anticapitalistas, que calificó la decisión de «atropello jurídico» y anunció recurso contra una decisión que consideran «antidemocrática» y una excusa para una alianza posterior de IU con el PSOE.

Adelante Andalucía es la confluencia con la que concurrieron a las elecciones regionales de 2018 varias formaciones a la izquierda del PSOE: IU, Podemos, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza. De los 17 escaños logrados entonces, seis corresponden a IU y otros 11 a Podemos, repartidos entre los siete militantes comandados por Rodríguez ahora en Anticapitalistas y tres independientes afines a la líder gaditana, a los que no afecta la petición de expulsión. La decisión, que se ajusta al pacto antitransfugismo que negocian los grandes partidos en el Congreso, se hizo efectiva este miércoles con el apoyo de PSOE, PP y Vox y la abstención de Cs, y contra el criterio del letrado de la Cámara y la propia presidenta.

El anuncio llegó además en plena baja maternal de Rodríguez y sin conocimiento previo de los afectados, que reaccionaron cesando de forma «temporal» a la portavoz del grupo, de IU y que fue quien presentó el escrito de expulsión, al entender que no representa el sentir mayoritario del grupo.

La marejada en la confluencia se remonta al pasado mes de febrero, cuando se lleva a cabo el divorcio amistoso entre Rodríguez y Pablo Iglesias tras intensos choques por el rumbo de la formación en Andalucía e incluso por la orientación política de Podemos, ya que la andaluza siempre se expresó contraria al pacto de gobierno con el PSOE. Tras dejar Podemos, Rodríguez desveló su intención de convertir Adelante Andalucía en ese sujeto político andaluz al margen de las directrices emanadas por Madrid, provocando no pocos recelos entre su socio de IU y la nueva ejecutiva de Podemos Andalucía.

Y es que Rodríguez y Anticapitalistas tenían el control de facto de Adelante Andalucía, lo que se traduce en iniciativa política en la Cámara y, sobre todo, la gestión del dinero asignado a los grupos parlamentarios. Unos elementos que perderán ahora al pasarse al grupo de los diputados no adscritos, que sólo tienen la asignación como diputados y no pueden presentar mociones, iniciativas legislativas o proposiciones no de ley. Ese control ha provocado no pocos encontronazos en los últimos meses, con reproches cruzados por el «secuestro» de la confluencia y acusaciones por el uso de los fondos asignados al grupo. Una pelea que en el fondo evidencia las tradicionales diferencias políticas entre comunistas y trotskistas.

La ruptura, pues, era algo inevitable, y de nada han servido los intentos de negociación. «Han roto todos los puentes», reprocharon desde Podemos. «Es una decisión triste», reconoció el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, este jueves, considerando que no quedaba otra opción ante «quien es tránsfuga, tiene un comportamiento ético deplorable y no cumple con la voluntad de los electores cuando pusieron esa papeleta en la urna«. Rodríguez, por su parte, pidió explicaciones a Iglesias y responsabilizó de lo ocurrido a IU, de quien dijo «está preparando el terreno para un cogobierno con el PSOE-A de Susana Díaz».